I Meeting E Le Gare Che Si Svolgeranno Ad Agosto Nel Mondo

Ad un anno dalla nuova data fissata per l’inizio dei Giochi Olimpici, il mondo del nuoto torna a gareggiare. Almeno in alcune parte del pianeta. Già nel mese di luglio alcuni paesi hanno organizzato le prime competizioni. Tutti questi eventi sono ovviamente svolti nei limiti delle misure anti-COVID che ogni paese impone.

In Scozia e in Irlanda del Nord i nuotatori stanno tornando ora in acqua dopo il lungo stop.

In america la maggior parte degli atleti è invece ancora alle prese con gli allenamenti a secco. Nonostante il clima di incertezza, in Europa e in Australia si ricomincia a gareggiare.

Di seguito sono riportati gli incontri internazionali di alto livello previsti per il mese di agosto. I calendari stanno ancora prendendo forma e altre tappe potrebbero aggiungersi a breve. Questo mese di torna a gareggiare anche in Italia, con i Campionati Regionali validi per la classifica nazionale di categoria e con il Trofeo Sette Colli, valido come Campionato Italiano Assoluto.

I MEETING DI AGOSTO NEL MONDO

18/07 – 30/09 43esima Coppa Olimpica Nazionale (virtuale per prefettura). GIAPPONE

20/07 – 08/08 Campionati Italiani di Categoria (virtuali per regione). ITALIA

01/08 – 05/08 Campionati austriaci. AUSTRIA

01/08 ZPC Hoogeveen. OLANDA

11/08 – 12/08 LPF Sprint Cup. LITUANIA

11/08-13/08 Trofeo Sette Colli- Campionato Italiano Assoluto. ITALIA

14/08 – 16/08 LOULÉ 2020. PORTOGALLO

20/08 – 23/08/2016 Campionati delle scuole secondarie della Nuova Zelanda. NUOVA ZELANDA

27/08 – 30/08 Bulgarian Open Championships. BULGARIA

29/08 – 30/08 Queensland SC Prep Meet. AUSTRALIA

Le gare svolte a luglio: