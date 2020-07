Felix Aubock Stabilisce Record Nazionale 200 Stile Libero A Budapest

4 NATIONS MEET

A Budapest ieri si è svolta la prima giornata del 4 Nations Meet. La competizione era stata originariamente progettata per vedere talenti provenienti da Austria, Ungheria, Germania e Repubblica Ceca, ma i piani sono cambiati rispetto all’annuncio iniziale. Come abbiamo riferito all’inizio del mese scorso, la Germania ha rifiutato di partecipare. Al posto della Germania si è aggiunta la Polonia.

Nelle finali dei 200 metri stile libero maschili è spiccato il tempo realizzato dall’austriaco 23enne Felix Aubock.

200 METRI STILE LIBERO UOMINI – FINALE

Aubock aveva realizzato il miglior tempo delle batterie al mattino, con il crono di 1:50..10. In finale, si è migliorato di oltre tre secondi per scendere per la prima volta nella sua carriera sotto il minuto e 47 secondi. Tocca per primo la piastra e con il tempo di 1:46.64 sigla il nuovo record austriaco sulla distanza. Battuto il campione del mondo dei 200 metri farfalla maschile, nonchè detentore del primato mondiale, Kristof Milak. L’ungherese si è accontentato dell’argento con il tempo di 1:47.16. Terzo gradino del podio per il rappresentante della Polonia, Kacper Majchrzak bronzo con 1:47.84.

Auböck, con un primo 100 a 52,75 ed un secondo a 53,89 ha abbassato il suo stesso primato nazionale stabilito quattro anni fa durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Ai Giochi del 2016 l’austriaco chiuse con quello che sarebbe stato per quattro anni il suo personal best, 1:47,24.