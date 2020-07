4 Nations Meet: a Budapest La Germania Non Invierà Nessun Atleta

4 NATIONS MEET

24/26 Luglio 2020

Piscina Széchy, isola Margherita, Budapest

isola Margherita, Vasca Lunga 50 metri

SwimSwam Italia preview

Pochi giorni fa la Federazione ungherese aveva lanciato il “4 Nations Meet”, una nuova competizione che si svolgerà alla fine di Luglio a Budapest.

La manifestazione, della durata di 3 giorni, vedrà ai blocchi nuotatori provenienti da Austria, Germania e Repubblica Ceca. Insieme agli ungheresi gareggeranno nella piscina di Széchy sull’isola Margherita a Budapest.

Tuttavia, la Federazione tedesca di nuoto (DSV) ha rivelato che non invierà una squadra all’evento. (SwimSport News)

“Il DSV rinuncerà a questa competizione e non invierà una squadra tedesca a Budapest”.

L’Austria ha invece confermato i suoi concorrenti come segue:

Gli atleti austriaci si sono allenati al Linz Olympic Center e al BSFZ Südstadt per diverse settimane dopo l’allentamento delle restrizioni. Questa gara servirà come prima prova competitiva. Entusiasta il direttore sportivo Walter Bar. “Questo è esattamente ciò che mancava per la motivazione”. “Ci sono di nuovo degli obiettivi e siamo molto contenti per i nostri nuotatori. Finalmente possiamo ricominciare, abbiamo un incontro internazionale per cui allenarci”.

Nel frattempo, gli organizzatori del meeting hanno dichiarato che stanno mettendo in esecuzione tutte le misure preventive per ridurre il rischio di contagio da coronavirus. Ogni partecipante dovrà effettuare il test, compresi allenatori, funzionari e personale medico.

All’ingresso dell’impianto dove si svolgeranno le gare verrà la misurata la temperatura corporea. Dovranno inoltre essere rispettate le norme sul distanziamento sociale. Non sarà previsto l’obbligo di indossare la mascherina per gli atleti partecipanti.

Siamo in attesa di avere conferma sugli atleti selezionati delle altre 3 nazioni che partecipano al ‘4 Nations Meet’. Aggiorneremo dopo aver appreso queste informazioni.