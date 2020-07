4 Nations Meet: Prime Gare Questa Mattina Per Hosszu-Milak-Kapas-I Risutati

4 NATIONS MEET

24/26 Luglio 2020

Piscina Széchy, isola Margherita, Budapest

isola Margherita, Vasca Lunga 50 metri

SwimSwam Italia preview

Lista iscritti

Risultati

Il 4 Nations Meet ha preso il via questa mattina alla Széchy Swimming Arena sull’Isola Margherita a Budapest.

La competizione era stata originariamente progettata per vedere talenti provenienti da Austria, Ungheria, Germania e Repubblica Ceca, ma i piani sono cambiati rispetto all’annuncio iniziale. Come abbiamo riferito all’inizio del mese scorso, la Germania ha rifiutato di partecipare. Al posto della Germania si è aggiunta la Polonia.

Sono scesi in acqua nelle batterie del mattino:

HIGHLIGHTS

400 METRI MISTI DONNE

La Iron Lady Katinka Hosszu ha conquistato il primo posto nei 400m misti femminili con una nuotata mattutina di 4:45.38. Il secondo tempo è stato nuotato dalla 15enne Reka Nyiradi che ha chiuso in 4:46.42, siglando il suo primato personale nella distanza. Il precedente risale a Febbraio ed era di 4:47.97.

Zsuzsanna Jakabos ha ottenuto il terzo tempo con 4:46.71.

400 METRI MISTI UOMINI

La gara maschile dei 400 metri misti è stata dominata dal campione europeo David Verraszto. Il 31enne è stato il più veloce a toccare la piastra con un crono di 4:16.37. Secondo tempo per il 17enne Hubert Kos che per la prima volta in carriera tocca la piastra sotto i 4:20, con un ottimo 4:16.86. Il giovane Kos ha partecipato l’anno scorso al Festival Olimpico Europeo della gioventù, conquistando 4 medaglie d’argento individuali. Tra queste i 400 metri misti.

200 METRI STILE LIBERO DONNE

Doppio sforzo per Boglarka Kapas che nuota il miglior tempo nei 200 metri stile libero femminili, chiudendo in 2:00.01. Seconda Marlene Kahler in 2:00.17. Terzo tempo per Ajna Kesely, con 2:01.15.

200 METRI stile libero UOMINI

Kristof Milak si è tuffato in acqua due volte. Nei 200 metri stile libero ha nuotato il secondo miglio tempo con 1:50.57. Più veloce di lui è stato l’austriaco Felix Aubock, con 1:50.10.

Nei 100 metri farfalla Milak ha nuotato lo stesso tempo del polacco Jakub Majerski. Entrambi hanno fermato il cronometro in 52.30. In finale ci saranno anche Marcin Cieslak, Adam Telegdy e Laszlo Cseh