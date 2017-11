Hentke, Wellbrock, Zobel mit Podiumsplätzen beim North Sea Swim Meet

North Sea Swim Meet

3.-5. November, Kristiansand, Norwegen

25 m Bahn

Webseite Veranstalter

Live Timing/Ergebnisse

Über 50 m Schmetterling konnte Franziska Hentke am Samstag, nach ihrem Sieg über die 200 m Strecke am Vortag, ebenfalls gewinnen, in 27,25 Sekunden (Persönliche Bestzeit PB 26,79).

Platz 2 und 3 belegten Florian Wellbrock mit einer persönlichen Bestzeit von 3:45,22 und Marius Zobel ebenfalls mit PB von 3:45,64 Minuten über 400 m Freistil. Bei den 18-Jährigen wird der deutsche Altersklassenrekord gehalten von Joel Ax in 3:44,50, aufgestellt 2009, so weit weg war Marius mit seiner Leistung davon nicht. Der älteste Jahrgangsrekord Alter 18 wird übrigens gehalten von Michael Groß über 200 m Freistil in 1:44,50, aufgestellt 1982.

Yara Hierath kam auf den 5. Platz bei den Frauen über diese Strecke in 4:13,00 Minuten und damit neuer persönlicher Bestzeit (Bestzeit vorher: 4:18,59), Franziska Hentke kam auf den 7. Platz in 4:17,97 Minuten (PB 4:10,44).

Aufs Podium ging es für Marius Zobel dann nochmals mit persönlicher Bestzeit von 49,39 Sekunden über 100 m Freistil, dies war Platz 3.

Franziska Hentke sprang dann noch für ein 200 m Brustrennen ins Wasser und kam auf den 6. Platz in 2:29,39 Minuten (PB 2:29,23).