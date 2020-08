Gennadi Touretski, Leggendario Allenatore Di Popov, E’ Morto A 71 Anni

Gennadi Touretski è morto poche settimane dopo il suo 71° compleanno.

Touretski aveva avuto un ictus e successivamente era stato posto in coma farmacologico, ma non si è più ripreso. Nato in Unione Sovietica, si trasferì in Australia acquisendone la cittadinanza.

E’stato il più famoso allenatore di Alexander Popov, 4 medaglie d’oro olimpiche e 5 argenti.

Touretski iniziò ad allenare Popov in Russia e, dopo il suo trasferimento in Australia nel 1992, sia Popov che il collega russo Vlad Pyshnenko lo seguirono.

Durante il suo mandato all’Australian Institute of Sport, Touretski ha anche allenato la star australiana Michael Klim. Durante la preparazione con Touretski, Klim conquistò sei medaglie olimpiche.

“Gennadi Touretski mi ha preso sotto la sua ala e ha creato quello che sono ora”

Queste le parole di Vlad Pyshnenko, uno dei suoi ex atleti ed attuale capo allenatore senior del CATS Aquatic Team in Illinois.

“È stato come un secondo padre per me. Io e Alex (Popov) siamo stati a casa sua mentre ci allenavamo all’Australian Institute of Sport. Se non fosse stato per lui, mi sarei ritirato nel 1994, dopo un incidente in bicicletta. Ho imparato molto da lui. E non solo la conoscenza del nuoto. Penso persino di avere buon gusto in fatto di musica grazie a lui”.

Toureski ha anche allenato l’australiano Matthew Dunn, 8 volte campione del mondo in corta short e tre volte olimpionico. Tra gli altri, ha allenato inoltre Ray Hass, e la medaglia d’argento ai campionati del mondo Clementine Stoney.

Touretski ha fatto notizia nel 2011, quando è stato annunciato che avrebbe assunto l’incarico di allenatore della leggenda Ian Thorpe, che stava ripensando al ritiro.