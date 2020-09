Frustrating Swim Practice Se Kis Tarah Deal Karte Hai Caeleb Dressel

Training Ke Time Har Ek Swimmer Highs Aur Lows Ko Experience Karta Hai. Aaj Ham Kuch Ways Janenge Jo Is Planet Ke Best Swimmers Use Karte Hai Disappointing Practice Ke Baad Bounce Back Karne Ke Liye.

Jab Tak Aap Apni Swimming Ke Saath Sab Kuch Accha Kar Rahe Hote Hai, Jaise Ki Achi Diet Se Lekar Practice Ke Baad Lane Ropes Ko Hatane Mei Help Karne Tak To Bahot Accha Lagta Hai. But Ye Thoda Frustrating Bhi Ho Jaata Hai Jab Aap Ki Practice Acchi Nahi Hoti Hai To.

Apka Focus Bhi Wahi Rahta Hai. Aap Water Mei Bhi Accha Feel Karte Hai But Aapka Time Kharab Rahta Hai.

Mildly Disappointing Practice Set Jisse Aapka Confidence Completely Shatter Ho Jaata Hai. Iske Kai Saare Reasons Ho Sakte Hai, Bad Night Of Sleep, Pichle Din Ke Workout Se Recover Na Kar Paana, School Ka Stress, Ya Phir Aapka Stroke Sloppy Aur Weird Ho Sakta Hai.

Practice Aisi Hoti Hi Hai Jaise Ki Kuch Workouts Exceptionally Awesome Hote Hai, Usi Tarah Kuch Workouts Exceptionally Stinky Bhi Ho Sakte Hai.

Bad Practice Ki Wajah Se Real Issue To Ye Hai Ki Jab Aap Chizo Ko Aur Bhi Kharab Bana Dete Hai:

Aap Workout Ko Completely Abandon Kar Dete Ho:

Mai Water Mei Accha Feel Nahi Kar Raha Hu, Aur Mai Fast Swimming Bhi Nahi Kar Raha Hu, Isliye Mai Focus Hi Nahi Kar Sakta. Practice Ke Time Jo Frustration Hota Hai Uski Wajah Se Hum Workout Ko Withdraw Ya Abandon Kar Dete Hai. Main Set Mei Half-Speed Mei Jaate Hai. Apni Technique Par Focus Karne Se Jyada Hum Daydream Karne Lag Jaate Hai. Aur Is Wajah Se Hamari Practice Bhi Utni Acchi Nahi Ho Paati Hai.

Aaj Ki Practice Acchi Nahi Thi, Isliye Kal Ka Workout Bhi Bekar Jayega. Kabhi-Kabhi Hone Wali Bad Practice Aapka Pura Season Nahi Kharab Karti Hai. But, Aisa Hi Workout Agar Baar-Baar Repeat Ho To Ye Bad Practices Ki Whole Mini-Series Bana Deta Hai, Aur Isi Ki Wajah Se Aapke Season Bhi Accha Nhi Jaata Hai.

Although Bad Practices Is Chiz Ka Sign Hai Ki Aap Ek Normal Swimmer Hai Jo Ki Better Hone Ka Try Kar Rahe Hai, Par Aisi Kuch Chize Hai Jo Aap Us Situation Ko Better Banane Mei Kar Sakte Hai.

Caeleb Dressel, Sprint Superstar, Jo Ki Is Planet Ke Fastest Swimmers Mei Se Ek Hai. Aur Aap Ki Tarah Hi, Wo Kisi Bhi Frustrating Practice Aur Set Se Dur Nahi Bhaagte Hai.

Technical Ho Jaiye Aur Simple Things Par Focus Kariye.

Hum Pool Par Jaate Hai, Normally Warm-Up Karte Hai, Pre-Set Karte Hai, Aur Jaise Hi Main Set Start Hota Hai… Nothing. Hamari Speed Gayab Ho Jaati Hai. Hamara Stroke Rate Bhi Accha Nhi Rahta Hai. Jitna Hard Hum log Try Karte Hai Utna Hi Bekar Hamara Stroke Hota Jaata Hai, Hum Utne Hi Slow Hote Jaate Hai. Aur Is Wajah Se Hum Aur Bhi Frustrate Hote Jaate Hai.

Is Tarh Ke Moments Mei, Apne Speed Mei Effort Ki Futile Waves Throw Karne Se Accha Hai Ki, Fundamentals Par Wapas Jaaiye. Tightly Streamline Karo. Walls Ki Taraf Badhte Samay Speed Up Karo. High Elbow Catch Hit Karo, Dono Direction Mei Equal Force Ke Saath Dolphin Kick Ka Use Karo.

Jab Dressel Ko Practice Ke Time Struggle Karna Padta Hai To, Wo Focus Karte Hai Kuch Simple Technical Things Par.

“Agar Mai Us Din Bahot Kharab Perform Kar Raha Hota Hu To Mai Kisi Bhi Point Par Mai Har Wall Par Five Kicks Karta Hu Aur Phir Breakout Par Kaam Karta Hu.” Dressel Ne USA Ke Ek Recent Swimming Vlogs Mei Kaha.

“But Sirf Itna Hi Kaafi Nahi Hai, Correct Catch Par Focus Karna Kitna Hard Hota Hai And Arm Ko Outside Slip Nahi Hone Dena”

Yaha Par Ek Baat Simple Hai: Basics Par Focus Karte Huye Aap Water Mei Apna Most Of Time Spend Kar Sakte Hai. Isse Hoga Kya? Bahot Acche Tarike Se Swimming Karne Se Aap Phir Se Fast Swimming Karna Start Kar Doge.