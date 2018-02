Finis Set Of The Week: Pura Din Underwater

Aaj Ham Jis Finis Set Ki Baat Karne Ja Rhe Hai Wo Hme Underwater Kick(5th Stroke) Me Master Hone Me Kafi Help Karne Wala Hai, Iss Workout Me Hai Jis Equipment Ka Use Karenge Wo EVO, Quick -Tempo Monofin Hai.

8 x 50 Under-Overs @ :55 with the Evo monofin

(Underwater dolphin kick down, Back dolphin krte hue wall tak jana or wapas aana)

8 x 25s Underwater @ :40 with the Evo monofin

18-22 dolphin kicks me pura krna

4 x 50 Under-Overs @ :55 with the Evo monofin

(Underwater dolphin kick down, Back dolphin krte hue wall tak jana or wapas aana)

4 x 25s Underwater @ :40 with the Evo monofin

18-22 dolphin kicks me pura krna

2 x 50 Under-Overs @ 1:05 (No monofin)

(Underwater dolphin kick down, Back dolphin krte hue wall tak jana or wapas aana)

2 x 25s Underwater @ :45 (No monofin)

18-22 dolphin kicks me pura krna

4 x 25s Sprint breakouts @ :30 (No monofin)

(Breakout krne ke baad 3 full strokes)

50 For time off the blocks, maximize underwaters

John Mix Or Olympic Gold Medalist Swimmer Pablo Morales Ne Finsi Company Ki Shuruwat West California Me 1993 Me Kri Thi Or Jisme Har Trah Ke Coach Or Tairaak Ke Liye Inhone “Simplyfy Swimming” Mission Ki Starting Ki Or Har Baar Kuch Na Kuch Asa Products Late Rhe Jisse Swimmers Ko Help Milti Rhe. Aur Aaj Finis Pure World Ka No.1 Brand Ban Chuka Hai Jo 80 Country Me Faila Hua Hai Aur Aaj Bhi Finis Ki Team Swimmers Ke Liye Behtar Krne Me Lgi Hui Hai.