FINIS Dwara Tyar Swimmers Ke Liye Khas Workout “Sculling For Days”

Aaj Ka FINIS Set Of The Week Jill Dahle Ke Pass Se Aa Rha Hai, Jill Dhale Finis Me Global irector Of Sales And Marketing Ki Post Par Hai, Or Iss Company Me Pichle 3 Saal Se Apna Yogdan De Rhi Hai. Jill Dhale Loyola Marymount University Ki Traf Se Swimming Bhi Kar Chuki Hai, Jill Apne Smay Ki Kafi Active Athlete Raha Karti Thi.

Jill Dhale Iss Workout Ko Explain Karti Hai: Ye Workout Mere Hardcore Training Ka Ek Important Hissa Rha Chuka Hai, Uss Time Ke Training Dino Me Aise Hote The Ki Swimmers Ke Leg Or Hand Swimmers Ka Sath Chorne Lgte The Or Apki Body Bas Pool Se Bahar Nikle Ke Liye Wait Karti Rhti Thi.

Mere Liye, Wo Sare Training Ke Dino Me Swimmers Par Anaerobic Work Par Jyada Dhyan Diya Jata Tha. Kicking Ke Huge Sets Uske Baad Sculling Taki Arms Behtaar Ho Ske.

Niche Diye Gye Paddles Mai Apne Pasandida Paddles Ke Sath Karti Thi Jo Ki Iso Paddle Hai. I Love Them Kyuki Wo Mere Triceps Ko Strong Krne Me Kafi Help Krte The.

To Chaliye Dekhte Hai Aaj Ka Khas Workout “Sculling For Days”.

(2 Rounds Of Entire Set Below)

Working Outside Isolation

1 x 75 Scull with Axis Buoy at ankles (optional)

1 x 75 (50 Scull, 25 Back)

1 x 75 (25 Scull, 50 Free)

1 x 125 Freestyle/Backstroke by 25s

Working Inside Isolation

1 x 75 Torpedo Scull (On back, feet first, scull with hands above head)

1 x 75 (50 Torpedo Scull, 25 Fly)

1 x 75 (25 Torpedo Scull, 50 Breast

1 x 125 Butterfly/Breaststroke by 25s

Aur Awesome Workouts Ke Liye Aaj Hi Visit Kre:- Finis’ Training Tips & Workouts Page

Finis, Inc.

John Mix Or Olympic Gold Medalist Swimmer Pablo Morales Ne Finsi Company Ki Shuruwat West California Me 1993 Me Kri Thi Or Jisme Har Trah Ke Coach Or Tairaak Ke Liye Inhone “Simplyfy Swimming” Mission Ki Starting Ki Or Har Baar Kuch Na Kuch Asa Products Late Rhe Jisse Swimmers Ko Help Milti Rhe. Aur Aaj Finis Pure World Ka No.1 Brand Ban Chuka Hai Jo 80 Country Me Faila Hua Hai Aur Aaj Bhi Finis Ki Team Swimmers Ke Liye Behtar Krne Me Lgi Hui Hai.

