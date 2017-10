R.I.P Shamsher Khan: The Forgotten Legend

Shamsher Khan Ko Sayad Aaj Ke Swimmers Na Jante Ho Lekin Shamsher Khan Hi Wo Vyakti Hai Jinhone India Ko Phli Baar Swimming Me 1956 Ke Olympic Me Represent Kiya Tha, Sunday October 15th Ko Cardiac Arrest Hone Ke Karan Shamsher Khan Ka Nidhan Ho Gya, Unki Age 87 Saal Thi, Shamsher Khan Ne 1956 Ke Olympics Me 200m Butterfly Event Me India Ko Represent Kiya Tha.

Khan Ji Ki Beti Ne News Walo Ko Btaya Ki Shamsher Ji Ke Chest Me Pain Sube Se Ho Rha Tha Or Wo Phle Bhi Heart Ki Kuch Dikkato Se Jhujh Rhe The, Lekin Hospital Ke Jate Ki Tabtak Unka Nidhan Ho Gya.

Khan Ji Ke Jivan Ki Baat Kre To Unhone Swimming Apne Village Me Hi Sikhi Jaha Par Buffalo Bhi Usi Pond Me Nahaya Karti Thi. Lekin Jisne Apna Aim Confirm Kar Liya Hai Uske Liye Condition Matter Nahi Karti Hai, Khan Ji Ki Hardship Ke Karan Hi Khan Ji Ne INDIA Ko Olympics Me Represent Kiya.

Khan Ji Ne Apne Interview Me Btaya Tha Ki “Indian Government Ne Meri Flight Tickets Ke Liye Paise Diye The Jab Mai Olympics Ke Liye Ja Rha Tha, Lekin Uske Baad Ke Sare Expenses Mujhe Khud Dekhne Pde, Maine 300Rs Ka Loan Liya Jo Ki Army Ke 3 Month Ke Salary Thi” Khan Ji Ne Indian Army Me Lagbhag 24 Saal Tak Apni Bhumika Bakhubi Nibhayi.

Shamsher: The Forgotten Legend



