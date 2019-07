FINA Invia Lettera DI Avvertimento Ad Horton E Swimming Australia Sul Caso Sun

Dopo la protesta contro Sun Yang, vincitore dei 400 metri stile libero, la FINA ha inviato una formale lettera di “avvertimento” a Mack Horton e a Swimming Australia.

L’esecutivo FINA si è riunito ieri “analizzare” la situazione, secondo una dichiarazione rilasciata oggi.

Questa la dichiarazione completa:

L’Executive FINA si è riunito oggi a Gwangju (KOR) per analizzare la situazione relativa alla vittoria dei 400m stile libera vittoria maschile e ha deciso di inviare una lettera di avvertimento a Swimming Australia Ltd e all’atleta Mack Horton (AUS).

La FINA rispetta il principio della libertà di parola, che però deve manifestarsi nel giusto contesto.

Come in tutte le principali organizzazioni sportive, i nostri atleti e i loro entourage sono consapevoli delle loro responsabilità di rispettare i regolamenti FINA e di non utilizzare gli eventi FINA per fare dichiarazioni o gesti personali.

La questione per la quale Mack Horton ha protestato è attualmente all’esame del CAS e pertanto non è opportuno che la FINA pregiudichi questa udienza con ulteriori commenti.