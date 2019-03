FFN Golden Tour Camille Muffat 2019 – Marseille – J2 – Séries

FFN Golden Tour Camille Muffat 2019 – Marseille

Cette deuxième journée de préliminaires a débuté avec le 50m dos chez les dames. Nous verrons en finales ce soir, dans l’ordre, la Britannique Georgia Davies, la Hollandaise Kira Toussaint et l’Américaine Kathleen Baker. Qui remportera l’épreuve? Les meilleurs temps à vie des trois nageuses sont les suivants : 27.92 – Kira, 27.21 – Georgia et 27.48 – Kathleen.

Une autre course intéressante à suivre ce soir sera le 200m QNI chez les dames. Katinka Hosszu est présentement en première position avec un temps de 2:11.98, suivie par Kathleen Baker en 2:13.53.

Également à ne pas manquer ce soir : le 100m libre chez les dames, mettant en vedette Femke Heemskerk et Charlotte Bonnet. Avec des temps respectifs de 53.58 et 54.61 en séries, et des meilleurs temps de 52.69 et 52.74, la lutte devrait être serrée.

Voici les autres meilleurs nageurs des séries: