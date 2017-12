FEDERICA PELLEGRINI in finale dei 100sl con le Big d’Europa

CAMPIONATI EUROPEI VASCA CORTA 2017

Nel pomeriggio di oggi si sono disputate le due semifinali della gara tanto attesa.

Le regine della velocità Europee c’erano tutte.

A difendere i colori italici Federica Pellegrini e Erika Ferraioli. Erika chiude con il tempo di 53″47 e non riesce ad accedere alla finale.

Federica entra in acqua volendo spingere fino all’ultima bracciata. Passa i 50 metri a 25″76 e chiude in 52.85.

Arriva dunque la finale tanto attesa dalla Campionessa Mondiale dei 200 stile libero. Lei stessa ci aveva confermato a Riccione di puntare a questa finale come obiettivo del Campionato Europeo.

Le dichiarazioni post gara

Dopo aver disputato la semifinale Federica si è intrattenuta con noi giornalisti:

“Sono molto contenta di come è andata. Sono davvero contenta perchè un piccolo passo è stato fatto. Vedremo poi domani quanto riuscirò a tirare giù anche se credo non ci sia molto ancora da poter fare. sono scesa in acqua dando il massimo perchè altrimenti sapevo che non sarei entrata. So che non è una medaglia ma per me è un ottimo traguardo essere in finale con le più grandi d’Europa”

Sulle gare disputate qui a Copenhagen dichiara:

“Il 100 dorso di ieri ed il 100 stile nuotato fin ora per me sono una bella soddisfazione. Ci sono ancora delle cose da limare anche perchè io preferisco nuotare in lunga. Le virate ad esempio mi sento di non averle preparate benissimo. In lunga ce ne sono soltanto due. I 100 metri mi hanno sempre divertito. Nel 100 non c’è una gran tattica da fare. Devi dare il massimo ed andare forte dal primo metro. Nel 200 invece puoi gestire meglio, partire e prendere confidenza con l’acqua e poi aumentare il ritmo.”

Le sue avversarie disputeranno ancora altre gare tra oggi e domani prima di nuotare la finale dei 100 stile. Lo facciamo notare a Federica, sottolineando che magari saranno stanche per la finale.

La Campionessa del Mondo sorride, prima di rispondere “Beh, sono giovani loro, è giusto che facciano tante gare”