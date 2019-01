Euro Meet in Luxemburg: Erstes Wettkampf Highlight 2019

EURO MEET Luxemburg

Viele internationale Schwimmstars treffen sich alljährlich beim Euro Meet in Luxemburg, um die Saison auf der 50-m-Bahn zu eröffnen. Mit dabei sind in diesem Jahr wieder: Sarah Sjöström, Katinka Hosszu, Marco Koch, Mykhailo Romanchuk, Sergiy Frolov, Benjamin Proud und Dávid Verrasztó.

Am ersten Finalabend gab es einen neuen Meet Record durch Robert Glinta (Rumänien) über 100 m Brust, er siegte mit einer Zeit von 53,83 Sekunden. Schnellster deutscher Schwimmer war Felix Ziemann vom SC Wiesbaden in 57,78 Sekunden.

Ben Proud (GBR) entschied die 50 m Schmetterling in 23,82 Sekunden für sich. Georg Schubert, Jg. 2001, vom Dresdner SC kam auf den 13. Plati mit einer Zeit von 24,93 Sekunden.

Weltrekordhalterin Sarah Sjöström schlug als Erste über 50 m Schmetterling in 25,72 Sekunden an. Julia Mrozinski von der SGS Hamburg schwamm in 27,50 Sekunden auf den achten Platz.

Die 100 m Rücken entschied Simona Kubova für sich (1:00,99), Jenny Mensing erreichte in 1:02,51 Minuten den sechsten Rang.

Eine neue persönliche Bestzeit schwamm Silas Beth (Jahrgang 2003, SG Bad Schwartau) in 15:54,06 über 1500 m Freistil (alte PB 15:59,47). Es siegte Sergiy Frolov in 15:28,49 Minuten.

Polly Holden (GBR) hieß die Siegerin über 800 m Freistil (8:46,12 Minuten), Samira Svea Erhart vom SC Wiesbaden belegte den 5. Platz in 9:09,29 Minuten.

Der Italiener Frederico Burdisso (Jahrgang 2001) war siegreich über 200 m Schmetterling in 1:56,87 Minuten. Björn Kammann vom AMTH-FTV Hamburg kam in 2:07,17 Minuten auf den 9. Platz.

Mit derselben Zeit von 2:09,73 Minuten kamen Laura Stephens (GBR) und Liliana Szilagyi (HUN) über 200 m Schmetterling auf den ersten Platz. 10. wurde Rosalie Kleyboldt vom SC Wiesbaden in 2:18,55 Minuten (PB 2:14,80).

Gold über 400 m Lagen bei den Männern ging an David Verraszto (HUN) in 4:18,36 Minuten. Richard Braunberger (startend für den Hessischen Schwimmverband) wurde Fünfter in 4:29,21 Minuten.

Weltrekordhalterin Katinka Hosszu siegte mit einer Zeit von 4:38,92 Minuten über 400 m Lagen. Beste deutsche Starterin war Samira Svea Erhart vom SC Wiesbaden in 4:59,28 Minuten.