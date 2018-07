Endurance And Power Ko Increase Karne Ka Finis Workout

Kya Aap Ek Aisa Workout Chahte Hai Jisse Swimmers Ki Strength And Endurance Increase Ho, And Workout Jyada Lengthy Bhi Na Ho, To Aaj Finis Apke Liye Waisa Hi Workout Lekar Aya Hai.

1 x 1000 Free, Strong

2 x 400 IM (2 strokes fast, 2 easy)

3 x 200, Descending 1-3

1 x 400 Free, Strong

2 x 150 IM (same interval/time as 400 Free)

3×100, Descending 1-3

