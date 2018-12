Deutsche Kurzbahnmeisterschaften:Viele Altersklassenrekorde verbessert

Internationale Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2018

Franziska Hentke konnte den ersten Wettkampf am heutigen Abend für sich entscheiden: Sie schnappte sich die Goldmedaille über 400 m Lagen in 4:33,93 Minuten (PB 4:31,66).

Franziska Hentke 04:33,83 Giulia Goerigk 04:41,41 Malin Grosse 04:43,34

David Thomasberger ist der Deutscher Meister über 400 m Lagen. Er gewann in 4:07,12 vor Johannes Hintze in 4:08,73 der einen neuen Altersklassenrekord aufstellte für die 19-Jährigen. Er verbesserte damit den 10 Jahre alten Rekord von Yannick Lebherz.

Mit neuem deutschen Altersklassenrekord siegte Angelina Köhler über 50 m Schmetterling, in 26,11 Sekunden war sie schneller als Lisa Höpink, die in 26,38 Sekunden Silber holte.

Angelina Köhler 26,11 Lisa Höpink 26,38 Laura Frederike Selle 26,76

Ebenfalls mit Altersklassenrekord gewinnt Luca Armbruster in 23,44 über die 50 m Schmetterling.

Luca Armbruster23,44 Stefan Razetto 23,52 Alexander Kunert 23,60

Die 200 m Rücken konnte Anna Friedrich in 2:09,56 Minuten für sich entscheiden.

Anna Friedrich, 2:09,56 Barbara Schaal, 2:09,99 Eileen Diener, 2:10,45

Der Sieger über 200 m Rücken bei den Männer heißt in diesem Jahr Andreas Wiesner. Er siegte in 1:52,70 Minutenvor Max Ziemann in 1:55,13 Minuten.

Andreas Wiesner, 1:52,70 Max Ziemann, 1:55,13 Michael Schäffner, 1:55,83

Zwei neue persönliche Bestzeiten gab es über die 200 m Freistil: Isabel Gose siegte in 1:55,37 Minuten vor Julia Mrozinski in 1:55,43 – Letztere stellte damit einen Altersklassenrekord bei den 18-Jährigen auf. Isabel Gose müsste unter 1:53,96 Minuten schwimmen, um einen Altersklassenrekord bei den16-Jährigen aufzustellen. Dieser wird gehalten von Silke Lippok in 1:53,96 – seit 2010. Und ist außerdem der aktuelle Deutscher Rekord!

Isabel Gose, 1:55,37 Julia Mrozinski, 1:55,43 Franziska Weidner, 1:56,44

Im letzten Wettbewerb am heutigen Abend, hatte Alexander Kunert die Hand zuerst an der Wand. Er siegte in neuer persönlicher Bestzeit von 1:43,93 Minuten vor Poul Zellmann.

Alexander Kunert, 1:43,93 Poul Zellmann, 1:44,29 Marius Zobel, 1:45,16

Die Wettkämpfe am Samstag: