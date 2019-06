Delfina Pignatiello- record d’Amérique du Sud sur 800 et avec des AirPods

2019 MARE NOSTRUM – CANET

Pendant la finale du 800 mètres nage libre lors de la première après-midi de la deuxième étape du Mare Nostrum 2019 à Canet-en-Roussillon, l’argentine de 19 ans Delfina Pignatiello a battu le Record d’Amérique du Sud en 8:24.33. Pignatiello s’est battue tout le long de la course contre la jeune star Hongroise Ajna Kesely. C’est la dernière qui a remporté la course à la touche avec huit centièmes d’avance sur Pignatiello.

Ce qui a rendu la course encore plus excitante c’est que l’Argentine avait pendant toute la course dans une de ses oreille ses AirPods (écouteur sans fil d’Apple). Plus tard elle a éclairé les faits sur Twitter et Instagram en déclarant que la musique ne fonctionnait pas pendant le 800m et que contre toute attente les écouteurs fonctionnaient encore aujourd’hui.

⏱️ RÉCORD SUDAMERICANO de @delfipigna en los 800 libre del @MareNostrumswim de Canet 🇫🇷

8️⃣▪️2️⃣4️⃣▪️3️⃣3️⃣

mejora su tiempo del título mundial juvenil 🏆 2017 👏👏👏 pic.twitter.com/nj9VPshzAY — Fernando Cicutti (@fercicutti) June 11, 2019

Son ancien meilleur temps datait de 2017 aux Championnats du Monde junior en 8:25.22, ce temps lui avait permis remporter l’or et de battre le record national. Son temps à Canet fait d’elle la première femme Sud Américaine en dessous des 8:25 sur 800 mètres. Au niveau mondial ce temps la place juste en dehors du top 25 des meilleures nageuses de tous les temps sur 800 mètres dans le monde. Pignatiello détient également le record Sud Américain du 1500 mètres en petit bassin (15:48.32), la plaçant 11ème nageuse de tous les temps dans le monde sur l’épreuve.

La performance de Pignatiello à Canet est la 7ème performance de la saison juste derrière la vainqueur Ajna Kesely. Aux côtés de son record du 800m, Pignatiello détient aussi les records d’Argentine du 200/400/1500 nage libre et deux records en relais 4×100 nage libre et 4×200 nage libre.

Ci-dessous le classement mondial de la saison sur le 800 nage libre :