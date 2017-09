Cyrielle Duhamel : « Chatouiller les pieds de Katinka Hosszu….! »

Laurent Swimming est un community manager passionné de la natation et de sports. Spécialiste de la natation française il anime au quotidien une page Facebook, un compte Twitter et un Instagram dans lesquelles se retrouvent toutes les forces vives de cette discipline Olympique !

Interview de Cyrielle Duhamel médaillée de bronze sur 200 4 Nages aux derniers Championnats du Monde Juniors à Indianapolis.

Bonjour Cyrielle

Bonjour Laurent.

Quel est ton plus fidèle supporter ?

C’est mon grand-père Eliodor agé de 88 ans ! Depuis qu’on lui a donné un ordinateur, avec le live de Fédération Française de Natation, on ne l’arrête plus.

Qu’est-ce que tu n’aimes pas entendre et qu’est-ce que tu aimes entendre de la part de tes entraineurs ?

Ce que je n’aime pas entendre de mes entraîneurs : « t’es pas réveillée » à l’échauffement quand j’ai du mal à me mettre en route. Par contre j’aime entendre la phrase magique « l’entrainement est fini » !

Quel est ton plus ou ta plus fidèle amie d’entrainement et pourquoi ?

Mon plus fidèle ami d’entraînement est Alessandro Di Battista, parfois j’essaye de le suivre et m’accrocher lors des entrainements mais le nounours va trop vite !

Ton caractère en quelques points ?

Je suis entêtée, exigeante, rêveuse avec les pieds sur terre car la natation n’est pas un monde de bisounours il faut avoir la rage, l’envie de gagner.

Avec qui aimerais-tu partager un entrainement et pourquoi ?

Avec Katinka Hosszu, histoire de voir combien elle tourne ses séries, voir comment elle gère sa récupération, voir si je peux lui chatouiller les pieds ou pas….

As-tu des rituels en chambre d’appel et sur le plot de départ ?

Dans la chambre d’appel j’écoute à fond dans les oreilles la musique électro de Martin Garrix , cela me permet de me mettre dans ma bulle. Pour le plot de départ je l’aborde toujours du côté droit !

Ton nageur et ta nageuse préférée en France et pourquoi ?

Charlotte Bonnet, je trouve qu’elle est simple et ne se prend pas la tête ; comme Jérémy Stravius qui est très humble ! Je rajouterai à cette petite liste Lara Grangeon qui me prodigue toujours avec sourire des conseils lors des compétitions.

A quand remonte ton premier souvenir de compétition ?

J’avais 7 ans et j’ai dit à mon père : « Papa si je nage bien on mange Mc Do? » Et depuis je m’amuse parfois à parier quelques restos Américains aussi avec mes entraineurs lors des compétitions et entrainements.

Quel est pour toi la définition d’un nageur ?

C’est une personne qui n’a pas peur de se lever tôt, qui a des épaules carrées ; qui porte sur son visage une trace de lunette et sur sa tête des cheveux mouillés.

Je dis souvent il n’y a pas que la natation dans la vie ! Es-tu d’accord avec cette phrase et pourquoi ?

Oui je suis d’accord il y a aussi Burger King mais je n’oublierai pas bien sur les études.

La journée type de la nageuse Cyrielle Duhamel ?

Lever 5h00 petit déjeuner. Entrainement de 5h50 à 7h10. Collation à 7h40 et minus bus et direction pour les cours de 8h00 à 16h00 entrainement 17 à 19h00. Mercredi et vendredi 4h00. Maison devoir. Coucher 21h00. A cela s’ajoute le mercredi et vendredi deux fois deux heures de préparation musculaire.

Comment gères-tu la pression lors des compétitions ?

J’adopte une certaine philosophie; je me dis qu’il y a pire dans la vie et je souffle un bon coup !

Qu’est-ce qui te révolte le plus dans la société d’aujourd’hui ?

Il y a un tas de choses qui me révolte dans ce monde, l’hypocrisie, l’indifférence, la famine, les maladies…

Que dirais tu à tes entraineurs Julien Andriansen et Grégory Lefebvre en ce début d’année ?

(Cyrielle à ce moment-là me montre son tatouage « Force et Honneur ») Je leurs dirais « Force et honneur » car je garderai toujours en mémoire et maintenant sur le corps cette phrase que me disait mon préparateur physique Nico Hagneré disparu brutalement le 10 Juillet dernier à l’âge de 42 ans…

Quel est ton but natatoire pour l’année 2017 2018 ?

Obtenir ma première sélection en équipe A.

Si je te dis Tokyo si je te dis Paris ?

Laurent là je te dis ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!

Dernière petite question très importante !!! A quelques heures de ta finale du 400 4 nages à Indianapolis, tu avais annoncé plus ou moins haut et fort que si tu obtenais une médaille tu te faisais teindre tes cheveux en blond. Je vois bien la médaille mais je ne vois pas de changement réel au niveau de ta chevelure… Alors ?

(Sourire) Je n’ai pas encore eu le temps de le faire !

Tu le feras après la sortie de l’interview !

(Rires) Si j’en ai le temps oui !

Affaire à suivre…..