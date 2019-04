Claire Curzan, 14 ans, nouveau phénomène Américain

2019 Pro Swim Series – Richmond

La jeune nageuse américaine Claire Curzan née en 2004, licenciée chez les TAC Titans, fait parler d’elle à la TYR Pro Swim Series de Richmond.

Jeudi soir sur le 100 mètres papillon Curzan a fait tomber le record 13-14 ans Américain, d’abord en séries nageant 59.00 secondes (27.7/31.29) puis à nouveau en finale où elle est partie quatre dixièmes plus vite (27.7/31.29) et est revenue aussi vite que le matin pour toucher la plaque en un temps époustouflant de 58.61. Avec ce temps Curzan est devenue la plus jeune nageuse à descendre sous les 59 secondes au 100 papillon en grand bassin (50m). L’ancien record Américain 14 ans était détenu par Kendyl Stewart en 59.51 depuis 2009 en combinaison polyuréthane. Curzan était engagée en 59.92, temps nagé aux championnats nationaux d’hiver en décembre dernier. Son nouveau meilleur temps la place 9ème performeuse Américaine de tous les temps 18 ans et moins. Elle fini deuxième en finale derrière la championne Olympique en relais Kelsi Dahlia (épouse du brasseur calédonien Thomas Dahlia) qui remporte l’or en 57.99. Farida Osman a pris la médaille de bronze en 58.89.

Vidéo de la course, grâce à USA Swimming:

lien: https://youtu.be/zxehnsoXORs

Curzan se rapproche des meilleures mondiale, elle est maintenant plus qu’à une seconde du top 10 cette année.

Ce matin en séries Curzan a nagé le 100 dos et le 50 papillon. Au 100 dos son 1:01.08 lui a permis d’entrer en finale A avec le 7ème temps, à un peu moins d’une seconde du record 14 ans Américain de Regan Smith de 2016 (1.00.26). Papillonneuse dans l’âme, Curzan s’est de nouveau distinguée en nageant 26.37 au 50 papillon, se qualifiant en deuxième position pour la finale.

Dans les derniers mois Curzan avait déjà fait parler d’elle:

Aux 2019 ESSZ Age Group Championships après avoir battu le record 14 ans au 50 nage libre en yards, devenant la première nageuse de 14 ans et moins à descendre sous les 22 secondes (21.89).

Aux Cary Sectionals où elle a battu le record de Missy Franklin 13-14 ans sur 100 nage libre en 47.67.

Aux NCHSAA 4A state championships (championnats des lycées de l’état de Caroline du Nord) où elle a battu les records 13-14 ans du 100 et 200 papillon en yards.

La course de son 50 nage libre du mois dernier aux 2019 ESSZ Age Group Championships en yards est disponible ici, grâce aux TAC Titans :

WATCH: Claire Curzan goes 21.89 to become the first 14&U to break 22 in the 50 Free!! pic.twitter.com/AZuzY1TK0z — TAC Titans (@TACTITANS) March 16, 2019

Les résultats des finales du 50 papillon et du 100 dos à la Pro Series de Richmond sont donc à surveiller.