Cina Test Competition: Yang Junxuan Vola Nei 200 Stile 1:55.53-Video

CINA SUMMER TEST COMPETITION

In Cina si è conclusa la manifestazione estiva di test gara iniziata mercoledì 29 Luglio.

Gli atleti della nazionale cinese impegnati nei test hanno dato prova di essere in forma, nonostante le chiusure causate dalla pandemia. I test sono stati eseguiti a poche settimane dal Campionato Nazionale Cinese che è in programma per fine Agosto. Quello che abbiamo visto durante gli scorsi giorni potrebbe dunque essere soltanto un’anteprima di ciò che ci riserverà la vasca tra pochi giorni.

Tra le performance degne di nota, vi è quella della diciottenne Yang Junxuan.

Nei 200 metri stile libero femminili, Yang ha prodotto il crono di 1:55.53. Il tempo è soltanto pochi centesimi più alto rispetto al crono nuotato ai Campionati FINA di Gwangju del 2019. Nella finale vinta dall’azzurra Federica Pellegrini, Yang arrivò quinta, con il tempo di 1:55.43. Il crono nuotato in Corea l’anno scorso le consegnò anche il Record del mondo Juniores.

Inoltre, la Yang è anche la detentrice del record nazionale cinese nei 200 metri stile libero femminili, con il tempo realizzato a Gennaio 2020 alla FINA Champions Swim Series. In quella manifestazione toccò la piastra in 1:54.98, diventando la prima donna cinese ad abbattere il muro del minuto e 55 secondi. Il tempo nuotato a Gennaio non è stato ratificato come nuovo Junior World Record poichè Yang aveva già compiuto 18 anni.

Di seguito vi mostriamo il video della gara di Yang Junxuan