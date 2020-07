Zhang Yufei Nuota Il Personale Nei 100 Farfalla Nella Prova Tempo In Cina

CINA SUMMER TEST COMPETITION

Mercoledì 29 Luglio – Venerdì31 Luglio

Shandong Province, China

50m (LCM)

Results via Chinese app

Highlights Giorno 1

Zhang Yufei sta partecipando alla tre giorni di gare che si sta svolgendo in Cina. Già durante il primo giorno aveva prodotto una frazione a delfino nella staffetta 4×100 metri mista mixed di 56,11.

Il secondo giorno è tornata ai blocchi di partenza per la gara individuale. La ventiduenne, con il tempo di 56.58 ha battuto le altre di oltre due secondi, vincendo la finale. I passaggi sono stati di 26,25/30,43.

Tuttavia, nelle batterie, Zhang era stata ancora più veloce, facendo registrare una nuotata mattutina di 56,47. Il tempo sarebbe il suo nuovo primato personale, ma, come abbiamo sottolineato in precedenza, la manifestazione rappresenta soltanto una prova a tempo. Il personal best dell’atleta cinese è di 57,29, nuotato ai Campionati del Mondo di Budapest del 2017. Come tale, il tempo di oggi rappresenta la sua prima volta in assoluto sotto la soglia dei 57 secondi. Per fare un confronto, il tempo nuotato da Zhang le sarebbe valso il bronzo ai Mondiali di Gwangju.

Il record asiatico nei 100 metri farfalla è stato realizzato nel 2009 in 56.07 da Liu Zige ai Campionati Nazionali.

Nei 100 metri rana maschili, Sun Jiajun è stato più veloce del detentore del record asiatico Yan Zibei. Sun ha realizzato l’unico tempo sotto il minuto, chiudendo in 59.53. Yan Zibei ha toccato la piastra per secondo, con il tempo di 1:00.68.