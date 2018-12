Chad le Clos Alla Vigilia Dei Mondiali: Supporto Pieno Per La ISL

Alla vigilia del suo debutto ai Mondiali in Vasca Corta FINA, il campione olimpionico Chad le Clos, dichiara il suo pieno supporto alla International Swimming League (ISL)

Chad le Clos, questa mattina, ha pubblicato su Instagram una lettera

“Io amo il nuoto. Alla vigilia del mio 5° Campionato Mondiale in vasca corta, amo la possibilità di competere con i miei colleghi internazionali per vedere chi è il migliore. Ma sono anche molto dispiaciuto che il nostro sport non è aperto al cambiamento.

Ho sempre sostenuto la FINA nei Campionati Mondiali e nella Coppa del Mondo.

Conosco il ruolo di entrambi nella mia carriera. Ma io – come altri atleti- sono preoccupato per il futuro”

Questa la dichiarazione che apre la lettera di Chad le Clos. Una dichiarazione di amore per il nuoto e di sostegno all’organizzazione internazionale. Non tace e non nasconde però la preoccupazione per il futuro di questo sport.

Continua le Clos:

“Al di fuori delle Olimpiadi e dei Campionati Mondiali – e qualche buon evento regionale/nazionale- il nuoto ha bisogno di innovazione. Noi abbiamo bisogno di creare nuove opportunità per i media e commerciali. Quanti nuovi partner hanno investito in questo sport tra il 2017 ed il 2018?

Questa è la ragione per la quale io supporterò la International Swimming League nel 2019 ed in avanti.

Chad le Clos scrive che la presenza di un campionato come vuole organizzarlo la ILS non inficia le manifestazioni della Federazione internazionale.

Chiude la lettera dicendo che non tornerà sull’argomento durante i Mondiali in vasca corta ed augura buona fortuna a tutti gli atleti in gara.

Chad le Clos è stato uno dei primi campioni a dare la conferma della presenza all’Energy For Swim 2018.

L’evento è stato cancellato in seguito alla mancata approvazione della FINA.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI: