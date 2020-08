Campionato Assoluto Fondo: Rachele Bruni Titolo Assoluto 2,5 Km

Il Campionato Assoluto di Fondo questa mattina prevede lo svolgimento della 2,5 km, sia femminile che maschile.

Dopo il trofeo Settecolli svolto a Roma la scorsa settimana, la Federnuoto si ripropone ospite di un grande evento suddiviso tra Piombino e Marina di Grosseto.

PROGRAMMA MERCOLEDÌ 19 AGOSTO

Piombino

8.30 2.5 km DONNE

11.00 2.5 km UOMINI

Le donne sono partite questa mattina alle 11:00, secondo la nuova time line. Gli uomini partiranno alle ore 13:00.

Il campo gara si trova nel Golfo di Baratti. La 2,5 km prevede l’esecuzione di due giri.

Dopo aver conquistato la 10 km al via per la 2,5 ritornerà Arianna Bridi, in gara anche l’argento olimpico Rachele Bruni e l’argento nella 10 Km di ieri Giulia Gabbrielleschi. Anche nella 2,5 km forte presenza di atlete straniere, in particolare francesi e spagnole. Tra queste, Lara Grangeon, bronzo ai Mondiali di Gwangju della scorsa estate nella 25 km e già qualificata per le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno nel 2021.

PODIO OPEN 2,5 KM DONNE

ORO Anastasia Kiripichnikova 27:22.1 ARGENTO Rachele Bruni 27.23.8 BRONZO Maria De Valdez Alvarez 27:25.0

PODIO ASSOLUTO

ORO Rachele Bruni 27:23.8 ARGENTO Aurora Ponselè 27:25.3 BRONZO Giulia Salin 27:25.4

La russa Anastasia Kiripichnikova ha conquistato l’oro nella gara open, arrivando prima al traguardo in 27:22.1. Dietro di lei, la prima delle italiane è la vice campionessa olimpica a Rio Rachele Bruni, la quale conquista il titolo assoluto con 27:23.8. Terzo gradino del podio per la spagnola Maria De Valdez Alvarez. Il podio assoluto vede invece Aurora Ponselè argento e Giulia Salin bronzo.