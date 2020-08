Arianna Bridi Vince La 10 Km A Piombino Davanti A Gabbrielleschi E Bruni

18 agosto – 10 km – Piombino (LI) – Baratti

19 agosto – 2,5 km- Piombino (LI) – Baratti

21 agosto – 5 km – Marina di Grosseto (GR)

Al via a Piombino il Campionato Italiano Assoluto di Fondo Open. Il nuoto in acque libere riparte dall’Italia dopo il lungo periodo di stop dovuto alle restrizioni della pandemia globale. Dopo il trofeo Settecolli svolto a Roma la scorsa settimana, la federnuoto si ripropone ospite di un grande evento suddiviso tra Piombino e Marina di Grosseto. Attesa per Gregorio Paltrinieri che torna in gara dopo il record europeo registrato nei 1500 tra e corsie del Foro Italico.

Diversi gli atleti stranieri che partecipano alla manifestazione, test utile a riprendere confidenza con le competizioni in vista della prossima stagione.

10 KM FEMMMINILE

Il programma della giornata inizia con la 10 km Femminile. La gara è partita alle 8.30. Alla partenza della gara che è l’unica distanza olimpica ci sono 27 atlete italiane, 8 francesi e 5 spagnole. Tra le straniere spicca il nome di Lara Grangeon, bronzo mondiale in carica della 25km.

Arianna BRIDI 2:02’12.0 Giulia GABBRIELLESCHI 2:02’13.5 Rachele BRUNI 2:02’17.2

Arianna Bridi vince la 10 km femminile imponendosi su Giulia Gabrielleschi e Rachele Bruni. Arianna, allenata dal Tecnico Federale Fabrizio Antonelli ha mancato la qualifica olimpica lo scorso luglio, a rappresentare l’Italia ai Giochi di Tokyo ci sarà solo Rachele Bruni, anche lei sotto la guida tecnica di Antonelli.

1 ITA BRIDI Arianna 11995 2:02’12.0 2 ITA GABBRIELLESCHI Giulia

1996 2:02’13.5 1.5 3 ITA BRUNI Rachele

1990 2:02’17.2 5.2 4 ITA TADDEUCCI Ginevra

1997 2:02’21.0 9.0 5 FRA CASSIGNOL Océane

2000 2:02’22.9 10.9 6 ESP ALVAREZ Maria De Valdes

1998 2:02’27.8 15.8 7 ITA CICCARELLA Silvia

2000 2:02’30.6 18.6 8 FRA GRANGEON Lara

1991 2:02’31.6 19.6 9 ITA SANTONI Veronica

1998 2:02’32.5 20.5 10 FRA CATTEAU Madelon

2003 2:02’34.7 22.7 11 ITA POZZOBON Barbara

1993 2:02’35.9 23.9 12 ESP BRAVO Paola Ruiz

1999 2:02’38.4 26.4 13 ITA BERTON Giulia

2001 2:02’44.3 32.3 14 ITA CALLO Sofie

2001 2:04’33.5 2’21.5 15 ITA BROTTO Eleonora

1999 2:04’39.7 2’27.7 16 ESP FIDALGO Aroa Silva

2002 2:05’37.4 3’25.4 17 FRA JOUISSE Caroline

1994 2:06’30.9 4’18.9

Alle 13.00 prenderà il via la gara maschile.