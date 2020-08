Campionato Assoluto Fondo: Si Parte Domani, Programma Gare, Iscritti, Link

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO FONDO

18 agosto – 10 km – Piombino (LI) – Baratti

19 agosto – 2,5 km- Piombino (LI) – Baratti

21 agosto – 5 km – Marina di Grosseto (GR)

Il Campionato Italiano di nuoto di fondo prenderà il via domani a Piombino (LI).

In programma la 10 km sia maschile che femminile. Il 19 agosto si svolgerà la 2.5 km. Il 21 Agosto ci si sposterà a Marina di Grosseto per le 5 km.

In acqua 174 atleti (100 maschi e 74 femmine) in rappresentanza di 60 società. Tra i più attesi, Gregorio Paltrinieri. Il campione del mondo in carica negli 800 metri stile libero maschili, soltanto pochi giorni fa a Roma ha stabilito il record europei nei 1500 metri stile libero. Attesa per il debutto stagionale nelle acque libere anche per Mario Sanzullo e l’argento olimpico Rachele Bruni.

Il direttore tecnico Massimo Giuliani, ha presentato il campionato attraverso il sito federale

Si tratta di un punto di ripartenza per tutto il movimento.

I numeri sono buoni, mi sarei aspettato meno iscritti. Questo vuol dire che c’è tanta voglia di nuotare: sia in piscina, come si è visto al Sette Colli, che in acque libere. Il fatto che al via ci siano anche degli stranieri di altro livello è importante per testare la condizione dei nostri.

Allo Stadio del Nuoto ho visto prestazioni notevoli.

Mi auguro di vederne anche tra Piombino e Marina di Grosseto. So per certo che tutti i gruppi hanno lavorato molto bene in questi mesi. Adesso bisognerà vedere come reagiranno gli atleti alle varie distanze dopo una stagione molto particolare che, speriamo tutti, non ricapiti più. L’augurio, infine, è che il prossimo anno, sempre con il rispetto delle disposizioni legislative Covid-19, possa riprendere l’attività internazionale e quindi si possa arrivare regolarmente alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Coppa Len potrebbe tornare ad essere centrale nel calendario, considerando che alcune tappe delle World Series potrebbero saltare

PROGRAMMA

martedì 18 agosto

Piombino

8.30 10 km DONNE

13.00 10 km UOMINI

mercoledì 19 agosto

Piombino

8.30 2.5 km DONNE

11.00 2.5 km UOMINI

venerdì 21 agosto