Piombino: Paltrinieri Vince La 10km In Acque Libere

18 agosto – 10 km – Piombino (LI) –

19 agosto – 2,5 km- Piombino (LI) –

21 agosto – 5 km – Marina di Grosseto (GR)

Elenco iscritti

RISULTATI

Al via a Piombino il Campionato Italiano Assoluto di Fondo Open. Il nuoto in acque libere riparte dall’Italia dopo il lungo periodo di stop dovuto alle restrizioni della pandemia globale. Dopo il trofeo Settecolli svolto a Roma la scorsa settimana, la federnuoto si ripropone ospite di un grande evento suddiviso tra Piombino e Marina di Grosseto. Attesa per Gregorio Paltrinieri che torna in gara dopo il record europeo registrato nei 1500 tra e corsie del Foro Italico.

Diversi gli atleti stranieri che partecipano alla manifestazione, test utile a riprendere confidenza con le competizioni in vista della prossima stagione.

10 KM MASCHILE

PODIO OPEN

PODIO CAMPIONATI ITALIANI

Il campione olimpico dei 1500 Gregorio Paltrinieri continua la sua doppia carriera in vasca e in acque libere e si impone ai campionati italiani assoluti nella distanza olimpica. A Tokyo assieme a lui ci sarà Mario Sanzullo a difendere il tricolore. Alle sue spalle il vice campione del mondo della distanza, il francese Marc-Antoine Olivier. Argento nella classifica dei campionati italiani per Domenico Acerenza.

CLASSIFICA COMPLETA MASCHILE

1 ITA PALTRINIERI Gregorio

1994 1:52’09.7 2 FRA OLIVIER Marc-Antoine

1996 1:52’23.9 14.2 3 ITA ACERENZA Domenico

1995 1:52’29.4 19.7 4 GBR PARDOE Hector

2001 1:53’00.3 50.6 5 ITA SANZULLO Mario

1993 1:53’03.2 53.5 6 ITA VERANI Dario

1995 1:53’03.8 54.1 7 ITA RUSSO Emanuele

2000 1:53’07.1 57.4 8 ESP MURCIA Alberto Martinez

1998 1:53’08.9 59.2 9 ITA OCCHIPINTI Alessio

1996 1:53’09.7 1’00.0 10 ITA GUIDI Marcello

1997 1:53’25.6 1’15.9 11 ITA FURLAN Matteo

1989 1:53’41.8 1’32.1 12 ITA GHETTINI Francesco

1996 1:53’42.0 1’32.3 13 ITA DALU Fabio

2000 1:53’55.7 1’46.0 14 FRA WALLART Jules

2002 1:53’55.8 1’46.1 15 FRA DUREUX Sebastien

2000 1:54’18.1 2’08.4 16 ESP BELMONTE Guillem Pujol

1997 1:54’19.2 2’09.5 17 BEL VANHUYS Logan

1997 1:54’22.2 2’12.5 18 ITA TAMBORRINO Federico

1994 1:54’31.4 2’21.7 19 ITA TITTA Pierandrea

1998 1:54’46.6 2’36.9 20 ROU PETRE Bogdan Mihai

1997 1:55’15.1 3’05.4 21 ITA BERTOZZI Davide

2002 1:55’19.5 3’09.8 22 ITA FILADELLI Andrea

2001 1:55’25.5 3’15.8 23 ESP RAMIREZ Carlos

2002 1:55’33.9 3’24.2 24 FRA MUNOZ Enzo Roland

1999 1:57’03.7 4’54.0