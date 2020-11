Campionati Australiani Kaylee McKeown Record Oceania 200 Mx 2:03.68

CAMPIONATI AUSTRALIANI VIRTUALI 2020

26/29 Novembre 2020

Brisbane, Sydney, Hobart, Perth & Melbourne

SCM (25m)

Start dates & times vary in each city

Start Lists/Results

SwimSwam Italia Preview

Ai Campionati Australiani in vasca corta l a protagonista è ancora la 19enne Kaylee McKeown.

Dopo aver siglato il Record del Mondo nei 200 metri dorso femminili, la McKeown è tornata in gara nei 200 metri misti.

Kaylee McKeown 2:03.68 (Brisbane) Record Oceania Jenna Forrester 2:09.00 (Brisbane) Meg Bailey 2:09.15 (Brisbane)

Con il tempo di 2:03.68 Kaylee McKeown ha nuotato il suo personal best di sempre cancellando il record nazionale e continentale stabilito nel 2017 da Emily Seebohm in 2:05.46.

La McKeown è dunque la prima donna australiana a nuotare la distanza non solo sotto i 2:05, ma anche sotto i 2:04.

Il tempo nuotato a Brisbane la fa risalire fino alla seconda posizione nella classifica all time dell’evento. Davanti a lei ora c’è soltanto il World Record siglato da Katinka Hosszu nel 2014 con il tempo di 2:01.86.

Al momento non sono disponibili i singoli passaggi, provvederemo ad aggiornarvi appena saranno pubblicati.

I Campionati Australiani in vasca corta si stanno svolgendo per la prima volta in modo virtuale. La decisione è stata presa a causa delle restrizioni in vigore per contenere l’epidemia di coronavirus.

Sono previste 4 sessioni con finali in contemporanea, che si svolgeranno a: