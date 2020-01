Bruhn, Mühlleitner erreichen 2. Plätze beim Flanders Cup

FLANDERS SWIMMING CUP 2020

18. und 19. Januar 2020

Olympic Aquatic Centre Wezenberg, Antwerpen, Belgien

50 m Bahn (LCM)

Veranstaltungsseite

Live Results

Schwimmer der Neckarsulmer Sportunion starten an diesem Wochenende in Belgien. Auf der 50 m Bahn im Olympic Aquatic Center in Antwerpen holte sich Annika Bruhn den zweiten Platz über 50 m Freistil mit einer Zeit von 55,13 Sekunden (Persönliche Bestzeit 54,13). Ihre persönliche Bestzeit von liegt nicht weit über der Olympianorm von 54,10 Sekunden, Annika Bruhn hat auf jeden Fall gute Chancen sich für Tokio für die 4×100 m Freistilstaffel der Damen zu qualifizieren. Es siegte Freya Anderson in 53,81 (GBR

Henning Mühlleitner schnappte sich Silber über 400 m Freistil in 3:55,14 Minuten (PB 3:46,98). Es siegte Anton Ipsen in 3:49,5 Minuten.

Nadine Laemmler erreichte ebenfalls das A Finale. Über 50 m Rücken kam sie in 29,41 Sekunden auf den 8. Platz. Es siegte Maaike de Waard aus Holland in 28,61.

Die weiteren Ergebnisse: