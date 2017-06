Beginner Aur Intermediate Swimmers Ke Liye Distance Freestyle Workout

Hello Readers, Kaise Hai Aap Log, Thank You Aap Log Ke Support Ke Liye. Aapke Comments Hme Roj Milte Hai, Aur Ham Apna Best Kar Rhe Hai Taki Aaptak Roj Article Pahuchaya Ja Ske. To Chaliye Shuru Karte Hai Aaj Ka Wokout:-Aaj 2 Workout Ek Sath Diye Gye Hai, Is Workout Ka Ability Level Beginners Aur Intermediate Swimmers Ka Hai, Ye Workout Short Course Pool Ke Liye Design Kiya Gya Hai, Average Is Workout Ko Karne Me 60-60min Lagte Hai Or Is Workout Ki Total Distance 3500 Aur 3700m Hai.

Workout #1

Ability Level: Beginners Aur Intermediate Swimmers Type: Distance Free Duration: 60 Minutes Distance: 3500m

Category Description Intervals Warm-Up Easy Freestyle

Hath Ko Aage Ki Or Stretch Karte Hue. 3 Round Main Set Normal Speed Ke Sath Freestyle Swimming Karni Hai



NOTE:Agar Aap Thak Jaye To Ruke Nahi Balki Breaststroke Kare. 64 Round Jisme Har 16 Roung Ke Baad 1min Ka Rest Hoga Warm-Down Relax Freestyle 3 Round



Workout #2

Ability Level: Lap Swimmer Type: Distance Free Course: SC Meters Duration: 60 Minutes Distance: 3700

Category Description Intervals Warm-up 1000m freestyle Kick or drills ke sath No rest Kick Set 8*100m Freestyle kick

odds(1,3,5,7 round) -easy rhega

even(2,4,6,8 round)- fast rhega Odds me 15 sec ka rest Evens me 25 sec ka rest Pre-Set 10*100m freestyle

odds(1,3,5,7 round):- drills technique

even(2,4,6,8 round)- swim technique Odds me 15 sec ka rest Evens me 10 sec ka rest Main Set 4*100m freestyle (kosis kre ki best time aye) Best time se 5-8 sec ka jyada kar skte hai Drill Set 8*25 free

12.5 kick 12.5 swim (full speed) 10 sec ka rest Warm-Down 300m relax swimming



