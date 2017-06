Physical Fitness Ke Sath Mental Fitness Bhi Jruri Hai

Hello Guys Kaise Hai Ap Log Aaj Ke Title Se Hi Pta Chal Gya Hoga Ki Aaj Ka Article Kis Chiz Par Adharit Hai. Apne Kuch Swimmers Aise Dekhe Honge Jo Physically Bahut Strong Hote Hai But Mentally Fit Nahi Hote Aur Isi Karan Wo Accha Performance Nahi De Pate Jabki Kuch Noraml Se Dikhne Wale Swimmer Kafi Accha Performance Karte Hai, To Aisa Kyu Hota Hai?? Actually Agar Aap Mentally Strong Hai To Apki Performance Waise Hi Acchi Ho Jati Hai, Aur Mentally Strong Hone Ke Liye Apko Khud Ko Motivate Krte Rhna Hoga, To Chaliye Suru Kerte Hai Kuch Motivational Lines Jo Apke Passion Me Ekdm Utsah Bhr Degi Life Me Koi Bhi Kaam Ho, Bina Motivation Ke Vo Kaam Pura Karna Kafi Mushkil Hota Hai. Duniya Me Jitne Bhi Kamyab Log Hai, Unki Kamyabi Ka Raaj Motivation Aur Confidence Hi Hai. Kyi Baar Hum Ye Dekhte Aur Feel Karte Hai Ki Kisi Kaam Ko Karna Behad Jaruri Hota Hai Fir Bhi Life Me Positive Motivation Ki Kami Ke Karan Hum Vo Nhi Kar Paate Jiske Karan Situation Kharab Ho Jati Hai Aur Hume Anek Tarah Ki Problems Se Gujarna Padta Hai, Jinme Stress & Depression Jaisi Problems Sabse Common Hai.Isliye Kisi Kaam Ko Karne Ka Humara Man Karta Ho Ya Na Karta Ho, Agar Aapko Malum Hai Ki Vo Kaam Karna Jaruri Hai To Hume Vo Karna Hi Chahiye, Taki Life Bina Kisi Problem Ke Smooth Chalti Rahe. Motivation Ki Kami Ke Karan Kaam Chorne Se Acha Hai, Hume Apni Aalas Chore Ye Article Pranjal Pal Dwara Likha Gya Hai.

Hardworking

Kisi Bhi Kaam Ko Baar-2 Karne Se Motivation Milti Hai. Jab Bhi Aap Us Kaam Ko Baar-2 Karoge Aap Uss Kaam Me Mahir Ho Jayoge Aur Apko Vo Kaam Karna Acha Lagne Lagega. Jisse Ki Aapki Life Me Parerna Badhegi Apni Manzil Ko Hasil Karta Dekh Kar. Agar Puri Mehnat Se Hum Koi Kaam Kare To Apne Aap Ko Kaamyab Hota Dekh Kafi Motivation Milti Hai. Aap Jitni Jyada Mehnat Karenge Aapko Motivation Ke Saath Vo Kaam Karne Me Maja Bhi Aayega. Bas Jaise Maine Aapko Upar Bataya, Aapka Aim Aapke Samne Har Pal Hona Chahiye, Tabhi Aapke Andar Use Hasil Karne Ki Aag Paida Hogi.

Har Cheez Me Motivation Hai

Zindagi Me Motivation Paana Mushkil Nahi, Bas Hume Us Motivation Ko Samajhne Ki Jarurat Hai. Hume Life Ke Har Mod Par Parerna Milegi. Aapko To Sirf Use Dhundne Ki Kala Seekhne Ki Jarurat Hai. Kabhi-2 Zindagi Hume Kuch Aisi Baat Sikha Deti Hai Jo Ki Humne Kabhi Sochi Bhi Nhi Hoti. Life Me Jo Kuch Bhi Hota Hai Use Ache Se Samjhe Ki Kyu Huya, Agar Aap Har Cheej Ka Kaaran Samajh Sake To Aapko Kafi Motivation Milti Hai. Par Try Kare Ki Aap Us Kaam Ki Achi Side Hi Dekhe, Varna Aap Demotivated Bhi Ho Sakte Hai. Humare Aas Paas Ki Har Cheez Me Positive Aur Negative Energy Hoti Hai, Hume Safal Hone Ke Liye Un Positive Energy Ko Absorb Karna Aana Chahiye. Bas Har Cheez Ki Achi Side Ko Dekhe Aur Usse Kuch Na Kuch Seekhe, Life Me Motivation Ki Khi Koi Kami Nhi Rahegi.

Successful Swimmers Ke Life Se Sikho

Jitne Bhi Great Swimmers Aaj Tak Hue Hai Aap Unke Bare Me Janiye Unki Life Ke Bare Me Janiye To Aapko Yahi Pta Chlega Ki Wo Bhi Kabhi Aapki Stage Me The Lekin Aaj Unhone Khud Ko Iss Layak Bna Diya Ki Puri Duniya Me Unke Name Hai. Aap Phelps Ki Hi Baat Kar Lijiye, Kya Aapko Pta Hai Phelps Ke Pita Bachpan Me Hi Phelps Ki Family Ko Chor Kar Alag Rhne Lge The, Lekin Us Condition Me Bhi Phelps 365 Days Practice Par Gya. Kabhi Situation Ke Liye Khud Ke Interest Me Sacrifice Mat Kriye, Bas Jo Aim Target Kiya Hai Us Par Focus Kariye Baki Duniya Me Kya Chal Rha Hai Kya Nahi Chal Rha Hai Wo To Log Btate Hi Rhte Hai.

“Mentally Strong Baniye, Phsically To Aaj Kal Har Koi Ban Rha Hai”

