Aziz Ghaffari – Nouvelle recrue tunisienne des Seminoles de la FSU

Aziz Ghaffari, membre de l’équipe nationale de la Tunisie au cours des 7 dernières années, a annoncé son engagement verbal auprès de la Florida State University (FSU) pour l’année scolaire 2019-2020. Aziz habite présentement en France, où il s’entraîne avec le club C.S.M.Clamart, situé au sud-ouest de Paris. Jusqu’en juin 2018, il s’entraînait à Limoges avec Eric Variengien.

Aziz est un nageur se spécialisant au 200m libre et au 400m libre. Il a pris part aux 6e Championnats du monde juniors à Indianapolis à l’été 2017, terminant 14e au 200m libre et 13e au 400m libre. Plus récemment, il a participé aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires, où il a terminé 12e au 400m libre.

Il a également réussi de très belles performances au FFN Camille Muffat Golden Tour à Nice en 2018. Il a en effet remporté le 400m libre (3:53.15), terminé 4e au 200m libre (1:49.97) en plus de terminer 5e au 800m libre (8:18.49). En septembre dernier, il a représenté la Tunisie aux Championnats d’Afrique de natation en Algérie, où il est monté sur la deuxième marche du podium au relais 4x200m libre, en plus de remporter la médaille de bronze au 200m libre, au 400m libre et au relais 4x100m libre.

Meilleurs temps (temps convertis en yards) :

400m libre en bassin de 50m – 3:53.15 (4:21.23)

200m libre en bassin de 50m – 1:49.96 (1:36.18)

100m dos en bassin de 25m – 54.6 (49.23)

Aziz rejoindra Cameron Taddonio, Nick Vance, et Noah Young à Tallahassee cet automne. Avec ses temps convertis, il aurait été le nageur le plus rapide de la FSU au 500 yards libre et le troisième plus rapide au 200 cette année. Il aurait réussi à se rendre en finale C au 200 et au 500 libre au Championnat de la ACC de 2019.