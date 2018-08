Asian Games 2018 Day 4: Indian Swimmers Ki Performance

ASIAN GAMES 2018 – SWIMMING

Aaj Asian Games 2018 Ka Day 4 Tha And Aaj Jis Event Me Indian Swimmers Ne Participate Kiya Wo The: 100m Butterfly (Avinash Mani and Sajan Prakash), 100m Breaststroke (Sandeep Sejwal), 4*100m Freestyle Relay (Aaron D’souza, Anshul Kothari,Sajan Prakash, Virdhawal Khade).

Event Ki Shuruwat 100m Fly Se Hui Jimse First Heat Me Avinash Mani Ne 56.98 Ka Time Kiya, 2nd Heat Me Sajan Prakash Ne India Ko Represent Kiya And 54.06 Ka Time Kiya Lekin 100m Fly Ke To 8 Me Dono Hi Swimmers Apni Jagh Nahi Bna Sake.

100m Breaststroke Me India Ko Sandeep Sejwal Ne Represent Kiya And 1:02.07 Ka Time Kiya Lekin Sandeep Bhi Top 8 Me Jagah Bnane Se Chuk Gye And Sandeep Ko Reserve Me Hona Pda.

4*100m Freestyle Relay Me Aaron D’souza, Anshul Kothari,Sajan Prakash, Virdhawal Khade Ne India Ko Represent Kiya And Finals Me 3:25.34 Ka Time Kiya, Individual Timing Ko Dekhe To-

Aaron D’souza: 51.46

Anshul Kothari:51.61

Sajan Prakash:51.45

Virdhawal Khade:50.82

Ke Sath Apni Race Complete Kari.

Asian games 2018 day 4 results

MEN’S 100 FLY

Asian Record: 50.39, Joseph Schooling (SGP), 2016

(SGP), 2016 Asian Games Record: 51.76, Joseph Schooling (SGP), 2014

Results:

Heats

Final

WOMEN’S 200 FREE

Asian Record: 1:54.85, Rikako Ikee (JPN), 2018

(JPN), 2018 Asian Games Record: 1:56.65, Zhu Qianwei (CHN), 2010

Results:

Heats

Final

MEN’S 100 BREAST

Asian Record: 58.78, Yasuhiro Koseki (JPN), 2018

(JPN), 2018 Asian Games Record: 59.91, Yan Zibei (CHN), 2018

Results:

Heats

Final

WOMEN’S 200 FLY

Asian Record: 2:01.81, Liu Zige (CHN), 2009 – WR

Asian Games Record: 2:05.79, Jiao Liuyang (CHN), 2010

Results:

Heats

Final

MEN’S 400 IM

Asian Record: 4:06.05, Kosuke Hagino (JPN), 2016

(JPN), 2016 Asian Games Record: 4:07.75, Kosuke Hagino(JPN), 2014

Results:

Heats

Final

WOMEN’S 100 BACK

Asian Record: 58.70, Aya Terakawa (JPN), 2013

Asian Games Record: 58.94, Zhao Jing (CHN), 2010

Results:

Heats

Final

MEN’S 400 FREE RELAY

Asian Record: 3:12.54, Japan, 2018

Asian Games Record: 3:13.47, China, 2014

GOLD: JPN, 3:12.68 SILVER: CHN, 3:13.29 BRONZE: SGP, 3:17.22

Results:

Heats

Final

MIXED 400 MEDLEY RELAY

Asian Record: 3:40.98, Japan, 2018

Asian Games Record: 3:48.89, Japan, 2018

GOLD: CHN, 3:40.45 SILVER: JPN, 3:41.21 BRONZE: KOR, 3:49.27

Results:

Heats

Final

Niche Swimmers And Unke Events Ki List Di Gayi Hai

Indian Swimmers At Asian Games 2018:

Virdhawal Khade, Sandeep Sejwal, Sajan Prakash, Srihari Nataraj, Advait Page, Aaron Agnel D’Souza, Anshul Kothari, Arvind Mani, Saurabh Sangvekar, Avinash Mani, Neel Roy

Events

Athlete Event Sajan Prakash 100 m Butterfly(22nd Aug) 200 m Butterfly(19th Aug) Aaron Agnel D’Souza 100 m Freestyle(23rd Aug) Virdhawal Khade 50 m Freestyle(21th Aug) 100 m Freestyle(23rd Aug) 50 m Butterfly(23rd Aug) Sandeep Sejwal 50 m Breaststroke(24th Aug) 100 m Breaststroke(22nd Aug) Advait Page 200 m Backstroke(23rd Aug) 1500 m Freestyle(24th Aug) Anshul Kothari 50 m Freestyle(21th Aug) 50 m Butterfly(23rd Aug) Arvind Mani 50 m Backstroke(20th Aug) 100 m Backstroke(19th Aug) Neel Roy 200 m Individual Medley(20th Aug) Srihari Nataraj 50 m Backstroke(20th Aug) 100 m Backstroke(19th Aug) 200 m Backstroke(23rd Aug) Saurabh Sangvekar 200 m Freestyle(19th Aug) Avinash Mani 100 m Butterfly(22nd Aug) Virdhawal Khade Sajan Prakash Srihari Nataraj Aaron D’Souza Anshul Kothari 4×100 m Freestyle Relay(22nd Aug) Sajan Prakash Avinash Mani Saurabh Sangvekar 4×200 m Freestyle Relay(20th Aug) Virdhawal Khade Sandeep Sejwal Sajan Prakash Srihari Nataraj Neel Roy Arvind Mani 4×100 m Medley Relay(24th Aug)

Results And Baki Update Ke Liye Aap SwimSwam Hindi Ko Visit Karte Rahe And Facebook Par Bhi SwimSwam Hindi Ko Like Kar Le.

