Adam Peaty prêt à faire des merveilles avec son nouveau départ – Vidéo

2019 Championnats Nationaux d’Angleterre

Pendant la première matinée des championnats Nationaux d’Angleterre, qualificatifs pour les championnats du monde de cet été à Gwangju en Corée, la star anglaise de la brasse Adam Peaty s’est illustrée en séries du 100 brasse en nageant 58.55. Deuxième meilleure performance mondiale, à moins de trois dixièmes derrière Ily Shymanovich et son temps en finale de 58.29 au Meeting Open Méditerranée à Marseille. Mis à part le temps impressionnant de Peaty, dans la vidéo de sa course on remarque un changement majeur : son départ. Peaty est bien plus rapide que dans le passé dans la première partie de la course soit le départ/plongeon et la coulée/poussée et reprise de nage, ce qui lui permet de sortir de l’eau devant.

Dans les grandes compétitions (Jeux Olympiques de Londres, Rio, Championnats du monde) Peaty avait tendance à sortir en retrait après le plongeon mais rattrapait très rapidement son retard dans la nage. Il semble que Peaty ait amélioré cette faiblesse et cela pourrait le propulser encore un peu plus sur le toit du monde de la brasse.

Vidéo de British Swimming:



En interview d’après course, Peaty a déclaré “Je suis très content de mes progrès ce matin.- Je ne voulais rien de spécial, uniquement assez pour être dans le couloir 4 cette après midi”

“On a travaillé sans relâche dessus (mon plongeon) – dans le passé on a travaillé dur dessus en terme d’efforts et maintenant on combine ce travail avec celui des scientifiques du sport et je les remercie amplement. Ils sont le cerveau derrière tout le plongeon et la poussée c’est super d’avoir une telle équipe qui me supporte.”

Peaty est donc sur la bonne voie pour devenir le premier homme à nager sous les 57 secondes au 100 brasse cet été aux Championnats du monde ou l’été prochain aux Jeux Olympiques de Tokyo, son meilleur temps, le record du monde est de 57.10 des championnats d’Europe de Glasgow l’été dernier.

En finale Peaty est passé à la vitesse supérieure en nageant 57.87, plus de six dixièmes plus rapidement que ce matin. Il s’empare donc aisément de la première place mondiale cette saison au 100 brasse. Avec un temps de passage en 26.63 cela annonce de bonnes choses pour le 50 brasse à venir dans la semaine et pour cet été aux Championnats du Monde.