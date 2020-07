4 Nations Meet: In Gara Katinka Hosszu, Milak. Laszlo Cseh Nei 100 Rana

4 NATIONS MEET

24/26 Luglio 2020

Piscina Széchy, isola Margherita, Budapest

isola Margherita, Vasca Lunga 50 metri

SwimSwam Italia preview

4 Nations Meet sarà la prima gara dopo il lockdown ospitata dall’Ungheria. Vi parteciperanno4 nazioni e si svolgerà dal 24 al 26 luglio presso la Széchy Swimming Arena sull’Isola Margherita a Budapest.

La competizione era stata originariamente progettata per vedere talenti provenienti da Austria, Ungheria, Germania e Repubblica Ceca, ma i piani sono cambiati rispetto all’annuncio iniziale. Come abbiamo riferito all’inizio del mese scorso, la Germania ha rifiutato di partecipare.

Al posto della Germania si è aggiunta la Polonia. Tra gli iscritti spiccano Marcin Cieslak, Filip Zaborowski, Kacper Stokowski e Kacper Majchrzak.

La formazione austriaca è composta da alcuni dei suoi migliori atleti. Marlene Kahler, Lena Grabowski, Felix Auböck e Christopher Rothbauer sono tra coloro che gareggeranno nella piscina di Budapest.

Gli ungheresi saranno comunque difficili da battere in questo incontro. La nazione ospitante si presenterà con alcuni dei suoi migliori esponenti. La Iron Lady Katinka Hosszu è iscritta nei 200 e 400 metri misti. Il detentore del Record del mondo Kristof Milak, gareggerà nella distanza in cui è campione del mondo, i 200 metri farfalla . Milak è iscritto anche nei 50 metri farfalla e nei 200 stile libero.

In gara ci sarà anche il veterano Laszlo Cseh. L’icona olimpica oltre alle sue classiche gare, 100 e 200 farfalla, ha aggiunto al suo programma anche i 100 metri rana. Il personale di Cseh in questa distanza risale al 2015 ed è di 1:05.38 nuotato in una gara in Ungheria. Nelle banche dati internazionali non sono registrati altri tempi ufficiali, il che rende piuttosto interessante vedere che tipo di gara metterà in atto.

