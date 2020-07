4 Nations: Katinka Hosszu Parla Della Prima Gara Post Lockdown

Quattro medaglie olimpiche conquistate ai Giochi di Rio del 2016, tre delle quali d’oro. Trentuno anni compiuti ed una vita trascorsa tra Stati Uniti ed Ungheria.

Katinka Hosszu è tornata a gareggiare dopo il lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus a Budapest. Al 4Nations Meet la campionessa multiolimpica Katinka Hosszu ha vinto con facilità i 400m misti con un vantaggio di circa 5 secondi. Hosszu ha fatto registrare il tempo di 4:42.56.

Dopo la gara si è soffermata con i media presenti per fare alcune riflessioni. (Fonte Hungarian Swimming Association)

A febbraio, ho nuotato in 4:37 con i crampi alla gamba dopo 1.500 metri di velocità. Questa è la differenza tra me stessa di allora e di oggi. Ora non è molto facile. Ho vissuto sempre con tutto calcolato, le gare, compresi gli allenamenti. Ora questa è la prima gara dopo molto tempo, e chissà quando sarà la prossima. Ma almeno mi sono tornati dei bei ricordi, dall’ultima volta che ho nuotato qui sull’isola nel 2010″.

“Era importante che finalmente potessimo gareggiare. Ora le prestazioni, i tempi non contavano tanto, anzi, per niente, ora l’attenzione era rivolta alle gare. Ovviamente non è facile affrontare il rinvio di Tokyo. Siamo qui sull’isola, in una gara a quattro nazioni – ma, date le circostanze, anche questo è da apprezzare molto.