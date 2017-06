3 Nouvelles épreuves de natation sont approuvées pour Tokyo 2020

La Commission Exécutive du Comité International Olympique (CIO) a annoncé aujourd’hui le programme définitif pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, avec 15 nouvelles épreuves dont le 1500 mètres nage libre dames, le 800 mètres nage libre messieurs, et le 4×100 mètres quatre nage mixte. Le CIO avait déjà annoncé l’introduction aux JO de Tokyo de cinq nouveaux sports : le karaté, le surf, l’escalade, le skateboard et le baseball/softball. Ainsi, le nombre d’épreuves total à Tokyo sera de 321 (contre 306 à Rio et 302 à Londres en 2012).

Le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : “Les nouvelles épreuves passionnantes dont nous avons approuvé l’ajout aujourd’hui, ainsi que les cinq nouveaux sports admis au programme de Tokyo 2020 l’année dernière, constituent un changement majeur apporté au programme olympique. Je suis ravi que les Jeux Olympiques de Tokyo soient plus jeunes, plus urbains et qu’ils accueillent davantage de femmes.”

Le directeur des sports du CIO, Kit McConnell a dit : “Nous faisons réellement un grand pas en avant vers l’égalité hommes/femmes à travers un programme qui marque également notre rapprochement vers des sports jeunes et urbains”.

En ce qui concerne les sports aquatiques, le CIO a approuvé l’ajout de deux épreuves de distance, le 1500m nage libre dames et le 800m nage libre messieurs, ainsi que le 4x100m quatre nages mixte, tout en réduisant la taille des équipes de 22 athlètes. En water-polo, le CIO a ajouté deux équipes dames mais a réduit la taille de toutes les équipes de water-polo de deux joueurs.

En ajoutant le 1500m dames et le 800m messieurs, le CIO a égalisé le programme hommes/femmes en natation, ce que les fans du sport réclament depuis des années. Auparavant le 800m nage libre, introduit au programme olympique en 1968, était l’épreuve la plus longue pour les femmes. Le 1500 nage libre figure dans le programme pour les hommes depuis les Jeux de 1904.

Le changement donnera une opportunité à Katie Ledecky d’être la première femme à gagner une médaille d’or olympique dans le 1500 NL. D’autres nageurs profiteront aussi. Aux Championnats du monde 2013 à Barcelone, le Chinois Sun Yang a été titré champion du 800 et du 1500, tandis que l’Italien Gregorio Paltrinieri a gagné l’or dans le 1500 et l’argent dans le 800 deux ans plus tard à Kazan.

Les fans seront peut-être moins enthousiasmés par l’ajout du relais mixte. Bien qu’il fasse partie du programme aux Championnats du monde depuis 2015, on dirait que les pays ne le prenaient pas aussi au sérieux que les relais hommes ou femmes. Tout cela pourra changer maintenant qu’il s’agit d’une épreuve olympique ; on verra cet été à Budapest.