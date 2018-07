3 erreurs faites par les parents de nageurs

Témoignage d’Elizabeth Wickham

Pendant 15 ans, en tant que Maman de nageurs, j’ai pu observer les autres parents. J’ai pu voir qu’ils pouvaient faire des erreurs tout en pensant qu’ils avaient les meilleures intentions du monde pour leurs enfants.

La natation permet d’apprendre beaucoup sur la vie. Il est fondamental de prendre du recul physiquement et psychologiquement et de laisser vos enfants vivre leurs propres expériences et prendre du plaisir en nageant. Si vous faites cela, vous allez également vous amuser davantage et mieux vivre votre rôle.

Voici trois erreurs que vous ne devriez jamais faire en tant que parents de nageurs :

UN: Toujours être du côté du nageur.

Parfois, vos enfants se plaignent parce que l’entraîneur a été méchant avec eux, parce qu’il leur a dit des vérités qui n’étaient pas forcément agréables à entendre. Votre première réaction ? Être très en colère contre l’entraîneur. C’est vrai que vos enfants n’ont jamais rien fait de mal et ont toujours été parfaits …

DEUX: Chercher à savoir les raisons d’une dispute entraîneur-nageur.

En effet, si vous dites à vos enfants que vous allez toucher un mot à leur entraîneur, ils vont vous supplier de ne pas le faire.

TROIS: Parler de la dispute à tout le monde au bord de la piscine.

Vous avez écouté vos enfants et vous avez choisi de ne pas parler à l’entraîneur directement. A la place, vous avez choisi de faire éclater au grand jour toute l’histoire en en parlant avec les autres parents de nageurs au bord de la piscine. “Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! Pourquoi ne pas écrire une lettre au Président du Club !”

Vous auriez de l’empathie de la part des autres parents, certes, mais vous auriez baissé le moral de toute une équipe et dit du mal d’un entraîneur qui ne faisait probablement que son travail.

En tant que parents, restez à votre place. En effet, si vous décidez de comprendre ce qui s’est passé en en parlant à l’entraîneur, vous risquez d’entendre des choses que vous ne vouliez pas entendre à propos de vos adorables enfants.

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.