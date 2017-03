Miley, Pellegrini, Guy mit Siegen bei Arena Pro Swim Series in USA

2017 ARENA PRO SWIM SERIES – INDIANAPOLIS

Donnerstag, 2. März bis Samstag, 4. März

IUPUI Natatorium

Am zweiten Finalabend in Indianapolis ließen die zahlreichen Schwimmer aus Großbritannien und Italien nichts anbrennen und mischten kräfig mit: Hannah Miley gewann die 400 m Lagen in 4:40,22, Federica Pellegrini die 200 m Freistil in 1:56,07 und James Guy war siegreich über die 200 m Freistil in 1:47,11 – vor seinen Landsleuten Duncan Scott (1:47,29) und Stephen Milne in 1:48,31.

Außerdem konnten die Starter aus Japan und China einige Rennen für sich entscheiden: Daiya Seto gewann die 400 m Lagen in 4:10,22 vor dem Amerikaner Josh Prenot in 4:14,74. Der Chinese Xu Jiayu belegte den ersten Platz über 200 m Rücken in 1:55,04, bei den Damen gewann Zhu Menghui (CHN) die 50 m Fresitil in 24,97.

Der Olympiasieger von 2012 über die 100 m Freistil Nathan Adrian gewann die halbe Distanz in 22,09 – zeitgleich mit dem Russen Vladimir Morozov. In dem 50 m Freistilfinale der Herren waren einige sehr prominente Schwimmer am Start: Der Brasilianer Bruno Fratus wurde 3. in 22,23 vor dem amerikanischen Nachwuchsschwimmer Michael Andrew in 22,47 und Cullen Jones, der 2012 in London Silber gewann, in 22,68.