Christian Diener Zweiter bei Golden Tour in Marseille

Golden Tour, Marseille

Christian Diener konnte über die 50 m Rücken den zweiten Plaz in 25,72 Sekunden hinter Weltmeister Camille Lacourt in 25,39 belegen. Die weiteren deutschen Starter schafften es nicht auf das Podium: über 50 m Brust wurde Christian vom Lehn 7. in 28,94 vor Max Pilger (29,16).

Damian Wierling belegte über seine Nebenstrecke 50 m Schmetterling den 7. Platz in 24,32.

Ungewohnt leer ging an diesem ersten Abend in Marseille Katinka Hosszu aus, lediglich über die 800 m Freistil kam sie auf den 2. Platz in 8:32,77 und die Olympiasiegerin gewann die 400 m Lagen in 4:37,16 – über diese Strecke lieferte die 16-jährige Serbin Anja Crevar eine respektable Leistung in 4:41,96 Minuten ab.

Die 800 m Freistil gewann Boglarka Kapas in 8:25,89. Japans Nachwuchsstar Rikako Ikee war siegreich über die 50 m Schmetterling bei den Damen in 26,09.