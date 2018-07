Video Intervista Ad Allison Schmitt: Il Nuoto Mi Ha Salvato La Vita

Ha emozionato tutti, anche noi da quest’altra parte dell’oceano, l’immagine scattata al termine della gara dei 200 stile libero femminili ai Campionati Nazionali USA.

Katie Ledecky affronta la gara in maniera aggressiva, nuotando le prime due vasche in 55.77. Un passo che era a due decimi dal record mondiale. Nei secondi 100 metri si fa sentire la stanchezza. Finisce comunque prima in 1:54.60, dando oltre un secondo alla detentrice del Record Americano Allison Schmitt che chiude in 1:55.82.

Appena toccata la piastra la Ledecky salta letteralmente la corsia e si tuffa in un abbraccio con Allison Schmitt, che ne viene quesi travolta.

Allison Schmitt è la regina americana dei 200 stile libero.

Alle Olimpiadi di Pechino vinse il bronzo nella 4×200 sl femminile. alle Olimpiadi di Londra vinse tre ori (200 stile libero, 4×200 sl femminile, 4×100 mista) un argento nei 400 sl ed un bronzo nella 4×100 sl.

Nel 2016 vinse l’oro alle Olimpiadi di Rio nella 4×200 stile libero femminile proprio insieme a Katie Ledecky.

Dopo le Olimpiadi di Rio nel 2016, Allison non smise ufficialmente di competere, ma si allontanò dalle competizioni.

L’abbiamo rivista dopo ben 20 mesi alla tappa di Atlanta della Pro Swim Series.

La Video Intervista

Dopo l’argento nei 200 mt stile libero, Allison ha rilasciato un’intervista a Swimswam dove spiega come il nuoto “le ha salvato la vita”.

Dichiara la Schmitt: “Sono davvero molto felice. Ho una mente completamente chiara ora. Sto migliorando giorno dopo giorno”

Swimswam: Cosa ti ha detto Michael Phelps prima della gara?

Allison Schmitt: Ero così felice che ho scritto paragrafi di messaggi a Michael. Ci sono cose che amo sentire dire. Mi ha ricordato che io amo questa parte della mia vita. Io sono entusiasta di essere qui di nuovo, di competere ancora. Ora però so che alla fine della giornata è solo uno sport. Non importa se sei la prima o l’ultima.

Swimswam: Cosa significa per te essere di ispirazione agli altri atleti per quanto riguarda la salute della mente?

Allison Schmitt: E’ molto importante per me. Conoscere le storie degli altri e far sentire la mia voce è importante. Sono felice anche se la mia esperienza può salvarne solo uno, o centinaia. Ci sono cose che le persone non vedono. Se sei realmente felice non si vede dai media. Io posso solo dire che il nuoto mi ha salvato la vita. Io so cosa vuol dire depresso. Posso dire solo questo. Mi ha salvato.

