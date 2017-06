VIDEO: Franziska Hentke schwimmt Weltjahresbestzeit

129. Deutsche Meisterschaften

15. bis 18. Juni

50 m Bahn

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), Berlin

Franziska Hentke stellt über 200 m Schmetterling in 2:06,18 Minuten eine neue Weltjahresbestzeit auf. Ihre Saisonbestleistung bisher waren bisher 2:06,84 Minuten.

2016-2017 LCM WOMEN 200 FLY SuzukaJPN

HASEGAWA 2 Franziska

HENTKE GER 2.06.84 3 Hiroko

MAKINO JPN 2.06.92 4 Charlotte

ATKINSON GBR 2.07.06 5 Mireia

BELMONTE ESP 2.07.11 View Top 26»

Julia Mrozinski zeigt eine gute Leistung mit einer Zeit von 2:10,99 Minuten.

Die jüngste Schwimmerin im Finale war Jadé Foelske, die für den Dynamo Swim Club Atlanta, USA, startet und dort auch lebt und trainiert. Sie stellt in 2:15,86 eine neue persönliche Bestzeit auf. Jadé war auch bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften vor 2 Wochen am Start, dort wurde sie 4. in ihrem Jahrgang in 2:19,61 Minuten, ihre heute geschwommene Zeit hätte zum Sieg gereicht.

Leider verstarb der US-Trainer von Jadé, Jason Turcotte, Anfang Mai 2017 während des Pro Swim in Atlanta völlig überraschend. Turcotte war einer der erfolgreichsten Nachwuchstrainer in den USA und als Headcoach für die kommenden Juniorenweltmeisterschaften für Team USA benannt. Natürlich war der Schock für Jadé und ihre Teamkameraden groß, umso schöner, dass sich für die junge Schwimmerin mit dem 7. Platz bei den deutschen Meisterschaften und dieser Zeit das Training der letzten Monate und die weite Reise nach Deutschland ausgezahlt hat.

Ergebnis Frauen 200 m Schmetterling Finale

Deutscher Rekord Franziska Hentke, 2:05,26

Qualifizierungszeiten offene Klasse, Vorlauf/Endlauf: 2:09,21/2:07,22 Qualifizierungszeiten U23 (1995 und jünger), Vorlauf/Endlauf: 2:09,77/2:09,12

Lane Place Name Club Time 4 1. Franziska Hentke SC Magdeburg 2:06.18 28.80 | 1:01.23 | 1:33.75 | 2:06.18 5 2. Martina van Berkel SV Nikar Heidelberg 2:09.57 29.67 | 1:02.62 | 1:35.74 | 2:09.57 6 3. Julia Mrozinski SGS Hamburg 2:10.99 29.30 | 1:03.17 | 1:37.88 | 2:10.99 3 4. Lisa Höpink SG Essen 2:13.22 28.89 | 1:02.10 | 1:36.68 | 2:13.22 7 5. Alina Staffeldt SGS Hannover 2:15.62 30.11 | 1:04.62 | 1:40.30 | 2:15.62 2 6. Antonia Haupt SG Berliner Wasserratten 2:15.71 29.64 | 1:04.29 | 1:39.96 | 2:15.71 1 7. Jade Foelske Dynamo Club Atlanta 2:15.86 30.28 | 1:04.76 | 1:40.27 | 2:15.86 8 8. Jana Markgraf SG Bayer 2:15.95 30.35 | 1:04.92 | 1:40.48 | 2:15.95

Video YouTube, courtesy of Marco Foelske