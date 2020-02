Urteil im Fall Sun Yang am Freitagmorgen um 10.00 Uhr erwartet

Teile dieses Berichts stammen aus der englischen Version von Loretta Race und Jared Anderson

Der International Sportgerichtshof (CAS) gibt die Entscheidung im Fall Sun Yang am morgigen Freitag, 28. Februar, um 10 Uhr bekannt. Die Entscheidung wird auf der Website des CAS, www.tas-cas.org, veröffentlicht, während der Generalsekretär die Entscheidung persönlich vor dem Hauptsitz des CAS in einer kurzen Erklärung an die Medien bekanntgeben wird.

Der Fall Sun Yang geht auf einen Dopingkontrolltest vom September 2018 zurück. Der chinesische Olympiasieger stellte die Legitimation der Dopingkontrolleure in Frage und gab keine Urinprobe ab. Seine Anfechtung der Berechtigung der Dopingkontrolleure löste einen Streit über eine Blutprobe aus, die er bereits in dieser Nacht abgegeben hatte, und die Probe wurde schließlich von Suns Leibwächtern vernichtet. (Ausführliche Berichterstattung in Englisch)

Die FINA strebte ursprünglich eine Dopingstrafe gegen Sun an, aber ein unabhängiges FINA-Doping-Panel sprach ihn frei. Die WADA legte beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Berufung ein, das CAS hielt im November letzten Jahres eine öffentliche Anhörung ab. Die Entscheidung des CAS wurde durch Übersetzungsprobleme bei dieser Anhörung verzögert. Die ursprüngliche Übersetzerin war von Suns Beratern engagiert worden, die Übersetzungen waren aber nur bruchstückhaft und unvollständig, sie wurde dann ausgetauscht.

Erst gestern berichtete die Associated Press, dass die FINA eine Berufung von Sun Yang unterstützte, die seinen Anti-Doping-Fall vor seiner Berufungsanhörung vor dem CAS (Court of Arbitration for Sport) im November verworfen hätte. Die AP berichtete, dass Dokumente des Bundesgerichts eine Berufung von Suns Anwälten zeigen, die einen Interessenkonflikt des WADA Chefanlkägers Richard Young sahen. Young hatte zuvor in der Rechtskommission der FINA gearbeitet, trat aber im Februar 2019 von diesem Posten zurück. Laut “The Associated Press” warfen die Anwälte von Sun – unterstützt von der FINA – Young vor, einen Interessenkonflikt zu haben, und legten beim Schweizerischen Bundesgericht Berufung ein. Wäre Young wegen des angeblichen Konflikts aus dem Fall entfernt worden, hätte die Berufung der WADA eine Frist versäumt, so dass das CAS die Anhörung hätte ablehnen und Sun von jeglichen Sanktionen freistellen können.

Am Freitagmorgen um 10.00 Uhr wird nun das endgültige Urteil erwartet.