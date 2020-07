Unlock 3.0 Me Swimming Pools Ko Koi Jagah Nahi – Indian Swimming News

Jaisa Ki Hamsab Jante Hai Ki India Me 5thAugust Se Unlock 3.0 Ki Shuruwat Ho Jayegi Jisme Indian Government Ne Kayi Sari Chize Jisme Gym Bhi Shamil Hai Usko Open Karne Ki Baat Kari Gayi Hai Lekin Is Unlock Phase 3.0 Me Swimming Ko Open Krne Ki Permission Nahi Mili Hai. Jisko Lekar Indian Swimming Community Nakhush Hai.

TIE Dwara Nikali Gayi News Jisme Btaya Gaya Hai Ki Agar India Ke Swimming Pools Aise Hi Band Rhenge To Swimming Federation Of India Ko Indian Swimmers Ko India Ke Bahar Swimmers Ki Practice Krayenge.

Swimming Federation Of India Ke Secretary General Monal Chokshi Ne PTI Se Bataya Ki Federation Ko Ummeed Hai Ki Unko Unn 6 Swimmers Ki Practice Ke Liye Permission Mil Jayegi Jinhone Tokyo Olympics Ke Liye B Qualification Hasil Kiya Hai.

Unhone Aage Ye Bhi Btaya Ki Agar Unko Permission Nahi Milti Hai To Wo Dubai Me Swimmers Ki Practice Ke Liye Ja Sakte Hai Kyuki Dubai Ke Liye Flight Abhi Chal Rahi Hai. Lekin Iske Liye Abhi Federation Ne Koi Bhi Proposal Government Ko Written Form Me Nhi Diya Hai, Abhi Federation SFI Ke Sath Is Bare Me Baat Kregi Aur Kosis Kregi Ki Job Hi Cost Indian Swimmers Ke Camp Par Lgega Wo Government De Sake.

Is Pandemic Me Swimming Sabse Jyada Affect Hui Hai, Jisko Lekar Olympian And Asian Games Bronze Medalist Virdhawal Khade Ne Tweet Kiya Tha Ki Wo Swimming Se Retirement Lene Ki Soch Rahe Hai And Abhi Uhone Ye Bhi Btaya Hai Ki Ab Wo Swimming Ki Practice Ke Bare Me Bilkul Nahi Soch Rhe Hai Aur Apne Office Work Par Dhyan De Rahe Hai.

Indian Swimmer Sajan Prakash Ek-Laute Aise Swimmer Hai Jinki Training Thailand Me Start Ho Chuki Hai And Sajan Bhi Unn 6 Swimmers Me Se Hai Jinhone Olympic Ke Liye B Qualification Hasil Kiya Hai.