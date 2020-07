“Mai Swimming Training Ke Bare Me Bilkul Nahi Soch Rha Hu” – Virdhawal Khade

Kuch Din Phle Ek News Ayi Thi Jisme Btaya Gaya Tha Ki India Ke Best Freestyle Swimmer Virdhawal Khade Swimming Se Retirement Lene Ka Soch Rhe Hai. Lekin Ab Wo Chiz Real Hoti Dekhi Ja Rhi Hai Kyuki Ab Virdhawal Swimming Training Se Jyada Apne Office Work Par Focus Ka Rhe Hai.

Might have to consider retiring from swimming . No news or communication of any sorts for being able to start swimming again .

Wish swimming was treated the same as other sports in India . 🤷 @IndiaSports @RijijuOffice @KirenRijiju @swimmingfedera1 @Nihar44190177 — Virdhawal Khade OLY (@virdhawalkhade) June 14, 2020

Pichle 4 Months Se Swimming Ki Training Puri Tarike Se Band Hai Jo Kuch Bhi Training Swimmers Kar Pa Rhe Hai Wo Sirf Home Workout Se Kar Pa Rhe Hai Lekin Swimmers Ke Parents Ka Ye Kahna Hai Ki Agar Swimmers Ko Swimming Pool Me Practice Nahi Milegi To Uska Improvement Ruka Rhega.

Sports Authority Of India And Swimming Federation Of India Ne Kafi Efforts Dale Ki Swimming Pool Ko Open Karne Ki Permission Mil Jaye And Jo Swimmers National Ya International Ya Fir Jinko Olympic Ke Liye B Cut Hasil Hua Hai Unke Liye Pool Open Krwaya Ja Sake. Lekin Itne Koshish Ke Baad Bhi Swimming Ko Abhi Tak Permission Nahi Mili Hai. Lekin Kal Ki Ek News Me Pta Chla Hai Ki Jaldi Hi Tamil Nadu Ko Swimming Pool Open Karne Ki Permission Mil Sakti Hai.

Virdhawal Khade Present Time Me Maharastra Me Collector Office Me Duty Karte Hai Aur Swimming Me Unhone Olympic Ke Liye B Cut Bhi Hasil Kiya Hua Hai Lekin COVID-19 Ki Wajah Se Unki Bhi Swimming Ki Training Ruki Hui Hai Lekin Unka Official Work Chalu Hai.

Unhone IndiaToday Se Baat Krke Ye Btaya Ki “Abhi Kuch Nahi Badla Hai, Ye 2-3 Month Phle Ki Baat Hai. Ab Mai Apne Office Ke Kaam Par Jyada Dhyan De Raha Hu, Mere Mind Me Abhi Aur Kuch Bhi Nhi Chal Rha Hai. Mujhe Apni Training Par Kuch Nhi Khna Hai Aur Abhi Ham Clear Bhi Nahi Hai Ki Aage Kya Hone Wala Hai, Dekhte Hai Kya Hota Hai. Mai Swimming Training Ke Bare Me Bilkul Nahi Soch Rha Hu, Office Work Me Dhyan Lgane Se Mujhe Mere Dimag Me Chal Rhi Training Ko Lekar Chinta Ko Kam Krne Me Help Mili Hai, Isliye Mujhe Kafi Aram Hai.”

Virdhawal Ne Phle Bhi Is Bare me Media Ke Samne Apni Baat Rakhi Hai:

“Sabse Pehle, India Mein Kaafi Saare Sports Ki Training Shuru Ho Chuki Hain . Sabhi Sports, Government Instructions Aur Social Distancing Rules Follow Karke Trianing Kar Sakte Hain.

Abhi Tak Sirf Swimming Ko Permission Nahi Mil Payi Hain. Yeh Baat Thodi Unfair Lagti Hain Mujhe. Competitive Swimmers Bahut Achche Se Social Distancing Follow Karke, Aur Responsibly Training Kar Sakte Hain Aisa Mujhe Lagta Hain. Toh Government Se Meri Yeh Expectation Hain Ki Jald Se Jald Woh Competitive Swimmers Ko Training Karne Ki Permission Denge.

Mere Decision Se Nihar Ameen Sir Shocked The. Woh Abhi Bhi Mujhe Positive Rehne Ko Keh Rahe Hain. Aur Woh Hope Kar Rahe Hain Ki Hum Training Jald Se Jald Shuru Kar Payenge. Agar Aisa Ho Paya Toh Definitely Mujhe Retirement Ke Baare Mein Decide Karne Mein Phir Se Soch A Padega. Almost 3 Mahine Training Na Kar Paane Ki Wajah Se Sab Athletes Ke Man Mein Doubt Aur Uncertainty Paida Hui Hain. Training Start Karne Se Ispe Thoda Control Aa Sakta Hain.”