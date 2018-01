Facebook News: mit Paul Biedermann, Franziska Hentke, Sarah Köhler

Nicht oft, aber immer öfter melden sich auch unsere deutschen Schwimmstars auf Facebook mal zu Wort.

Besonders unterhaltend war die Frage von Paul Biedermann an Florian Vogel und Dimitri Colupaev, ob sie es noch mal mit der Qualifikation für die 4 x 200 m Freistilstaffel versuchen sollten nachdem der DSV die Normzeit für die Europameisterschaften 2018 in Glasgow geändert hat. Paul Biedermann hatte flugs berechnet, dass zur Erreichung der Staffelgesamtzeit jeder Schwimmer im Schnitt 1:48,8 Minuten schwimmen müsse. Seine Frage dann an seine ehemalige Teamkameraden: “Wollen wir nochmal?” Florian Vogel und Dimitri Colupaev wären “voll dabei”. Die Fans wären begeistert – aber bei der EM werden wir wohl andere Schwimmer in dieser Staffel sehen.

Sarah Köhler hat ein Resümee über ihr Wettkampfjahr 2017 gepostet – sie ist trotz verpasster Quali für die WM in Budapest sehr zufrieden – und das darf sie sicher sein, vor allem nach ihren Erfolgen bei der Kurzbahn EM in Kopenhagen: Sieg über 800 m Freistil und Silber über 400 m Freistil.

Auch Franziska Hentke hat sich bei der Kurzbahn EM mit Gold über die 200 m Schmetterling nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der WM 2017 ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht. Franziska schreibt auf Facebook: “Ich kann auf mein erfolgreichstes Jahr in meiner Karriere zurück schauen. Der absolute Höhepunkt war der Vize – Weltmeistertitel im Sommer in Budapest. Abrunden konnte ich das Jahr mit der Titelverteidigung bei der Kurzbahn EM in Kopenhagen. ”