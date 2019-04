Tokyo 2020: In Arrivo Il Video Gioco Ufficiale Per PlayStation4 E Switch

OLIMPIADI DI TOKYO 2020

Siete amanti dei video giochi?

Per voi e per milioni di appassionati è in arrivo il video gioco ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Come riportato dalla collega Loretta Race, la multinazionale giapponese ed editrice di videogiochi Sega ha annunciato il lancio di “Olimpiadi di Tokyo 2020: il videogioco ufficiale”.

Progettato per PlayStation 4 e Switch, il gioco sarà disponibile in Giappone a partire dal 24 luglio e costerà circa 4.990 yen (approssimativamente 42 Euro).

Una versione occidentale della simulazione multi-sport è stata pianificata per il 2020, giusto in tempo per giocarci prima di vederle dal vivo.

Ci saranno gare di atletica leggera, tennis, ping pong, beach volley e si potrà simulare anche la gara dei 400 metri misti.

Nel video di seguito la parte relativa al nuoto è al minuto 1:05 circa.

Il gioco comprenderà 15 eventi olimpici.

Gli effettivi spazi competitivi previsti per i Giochi sono riprodotti realisticamente nel gioco Sega, incluso lo Stadio Olimpico.

Ha dichiarato la multinazionale creatrice del gioco:

“con Avatar Creation, chiunque può partecipare alle Olimpiadi. Scegli liberamente il tuo viso e il tuo fisico per personalizzare varie parti del tuo avatar. Dall’acconciatura agli occhi, il naso ed una verità di altri elementi come occhiali, barba e colore della pelle”. (Gematsu)

