Sydney NSW: McKeon #1 Ranking Nei 100 Farfalla 56.3, Chalmers 1.46.1

SYDNEY NEW SOUTH WALES STATE OPEN CHAMPIONSHIPS

Mentre tutto il mondo si ferma a causa della Pandemia di COVID-19, a Sydney si continua a gareggiare.

Dopo una prima giornata di gare all’Olympic Park con finali dagli ottimi riscontri cronometri anche la seconda sessione di finali ha regalato al pubblico altre gare di alto profilo.

100 FARFALLA DONNE

La vincitrice dei 100 stile libero di ieri, Emma McKeon, è tornata in acqua e ha stampato una super prestazione nei 100 farfalla.

La McKeon ha vinto la gara con 56.36 che si stabilisce in testa al ranking mondiale stagionale davanti al tempo registrato da Sarah Sjostrom a Gennaio.

Emma McKeon è stata bronzo mondiale quest’estate nei 100 farfalla con un temposuperiore rispetto a quanto nuotato oggi a Sydney. Le appartiene anche il Record Australiano, nuotato nel 2017, che è sto 18 centesimi più veloce, ovvero 56.22

50 STILE LIBERO DONNE

Emma McKeon è tornata in acqua poco dopo, sfidando la velocista Cate Campbell nella distanza più breve. La Campbell ha avuto la meglio vincendo la gara in 29.19 . Un decimo più lenta McKeon che nuota comunque molto vicina al suo personal best. Bronzo per Madi Wilson in 24.74 che scende per la prima volta sotto il muro dei 25″

200 STILE LIBERO UOMINI

Kyle Chalmers è stato l’indiscusso mattatore della prima giornata di gare vincendo i 100 stile e i 200 farfalla. In questa seconda giornata il 21enne di Marion ha fatto registrare un dei migliori cro nei 200 stile della sua carriera.

Con un passaggio veloce ai 100 metri in 52.33 Chalmers ha fatto il vuoto dietro di se, concludendo la seconda metà gara in 54.78.

1:46.12 è il 3° tempo mai nuotato dall’australiano e si colloca appena fuori dalla Top 5 stagionale mondiale, nella quale però appare ancora il nome di Sun Yang.

100 DORSO DONNE

Tutte e 3 le atlete che compongono il podio dei 100 dorso femminili nuotati a Sydney hanno nuotato al di sotto del minuto. L’oro è andato alla diciottenne Kaylee McKeown in 58.84. Alle sue spalle la veterana Emily Seebhom in 59.77. Terzo posto per la detentrice del record del mondo di vasca corta, Minna Atherton, 59.90.