Coronavirus: Gli Atleti Di Punta Olandesi Si Alleneranno Insieme

View this post on Instagram

Lieve mensen, Helaas is Besloten dat de swim Cups / OKT in Den Haag en Eindhoven volgende maand komen te vervallen. Dit betekent dat wij geen OS kwalificatie in April hebben. Ook betekent dit dat de Ranomi Cup in Den Haag in april niet doorgaat. Op dit moment is het moeilijk te zeggen wat er in de komende weken, maanden gaat gebeuren. Op sportief gebied is dit natuurlijk super kl*te, maar dit gaat veel verder. Als individu hebben we ook de verantwoordelijkheid voor de ouderen in onze samenleving. Dat virus verspreidt zich wel. Wij kunnen proberen om de verspreiding zo hard mogelijk te remmen. Drastische maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat in heel Nederland de ziekenhuizen / IC vol raken. Want wie moet er dan beslissen wie wel en wie niet mag blijven leven? Opa en oma met een longontsteking. Of m’n vader die een oogoperatie nodig heeft. Of m’n broer die een auto ongeluk heeft gehad? Vooralsnog mag ik blijven trainen in de Tongelreep. Bovenop het strenge hygiëne protocol (handen wassen en desinfecteren, niet knuffelen etc etc) zijn de maatregelen erg verscherpt. Zo mogen we niet meer gebruik maken van de kleedkamers, thuis douchen, hebben we een aparte ruimte voor landtraining oefeningen en daar moeten we ook omkleden, afstand houden van elkaar en geen (zo min mogelijk) contact met anderen. Heeft iemand wel eens gezegd denk NIET aan een blauwe olifant? Nou…. ik kom er nu wel achter hoevaak ik even aan m’n gezicht zit…. echt nu niet doen! Bij deze nogmaals een dikke Shout Out en respect naar onze helden die in de zorg werken! Laten we hopen dat we met z’n allen verstandige keuzes maken komende weken en zoveel mogelijk gezond blijven 🙏🏽 **** BREAKING**** Op het moment dat ik dit bericht wil posten hebben we een ingelaste teammeeting. De Tongelreep is per direct gesloten en er is onzekerheid of het voor ons geopend kan worden en voor hoe lang. Ook de situatie in Brabant is onzeker. Per morgen gaan we intern op trainingskamp met gegarandeerde veiligheid hygiëne etc voor onbepaalde tijd zodat we voorlopig nog keihard kunnen blijven trainen voor onze Grote Olympische Droom 🙏🏽🧡🙏🏽