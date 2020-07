Swimming Australia Pubblica Tempi Limite Per Campionati Junior

All’inizio di questo mese Swimming Australia ha rivelato il calendario delle del 2021. Il layout rispecchia essenzialmente quello della stagione 2019/20.

SWIMMING AUSTRALIA CALENDARIO

Australian Short Course Swimming Championships, Melbourne: 26-29 novembre 2020

Campionati australiani di nuoto in acque libere: 29-31 gennaio 2021

Australian Age Swimming Championships: 5-12 aprile 2021

Australian-Swimming Championships: 14-18 aprile 2021

Trials Olimpici , Adelaide: 12-17 giugno 2021

I Campionati Australiani Juniores fissati per il 5-12 aprile, serviranno come processo di selezione per gli eventi di junior intenzionali del 2021. Tutti i nuotatori che partecipano all’evento dovranno Aver compiuto 13 anni (ragazze) e 14 anni (ragazzi) entro il 5 aprile 2021.

Anche se il luogo dell’evento non è ancora determinato, sono stati pubblicati i tempi di qualificazione necessari per la gara di 8 giorni.

Swimming Australia afferma che “rivaluterà continuamente i tempi di qualificazione per gli eventi nazionali a causa dell’evoluzione della situazione COVID-19 per garantire che i nuotatori (delle zone interessate) non siano svantaggiati nelle qualifiche”.

TEMPI LIMITE PER LA QUALIFICAZIONE

Anche se il calendario generale è simile, Swimming Australia ha annunciato un cambiamento nel Campionato Nazionale di Aprile. Per far abituare gli atleti alla programmazione olimpica, le finali si svolgeranno di mattina, mentre le batterie di sera. Oltre al programma dei primi mesi del 2021, Swimming Australia ha anche confermato che la prima opportunità di gareggiare a livello nazionale dopo la pandemia COVID-19 sarà il Campionato australiano in vasca corta dal 26 al 29 novembre a Melbourne.