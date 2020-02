Swim Open Berlin: Kahler und Rothbauer stellen neue OSV Rekorde auf

Berlin Swim Open 2020

Die österreichischen Schwimmer präsentierten sich auch am zweiten Wettkampftag in der deutschen Hauptstadt in bester Form: Marlene Kahler siegte über 800 m Freistil in neuer österreichischer Rekordzeit von 8:32,51 Minuten. Damit unterbot sie die alte Rekordmarke von Jördis Steinegger um fast 4 Sekunden. Kahler war mit einer persönlichen Bestzeit von 8:36,57 Minuten zum Wettkampf angereist. Damit unterbot sie über diese Strecke die geforderte Olympische Norm von 8:33,36. Die 18-Jährige hat bereits das Ticket für Tokio über 1500 m Freistil in der Tasche. Für die junge Schwimmerin ist es ihr erster österreichischer Landesrekord.

Am ersten Wettkampftag holte sich Christopher Rothbauer über 200 m Brust die Goldmedaille ab und stellte mit einer Zeit von 2:09,88 Minuten ebenfalls einen österreichischen Rekord auf. Er verbesserte eine 18 Jahre alte Bestmarke und ist der erste Österreicher, der über 200 m Brust unter 2:10 Minuten blieb. Über die halbe Strecke gewann er heute Abend den Wettbewerb und verbesserte die von ihm bisher gehaltene österreichische Bestmarke auf 1:00,53 Minuten. Die Olympische Normzeit (A Time) steht bei 59,93 Sekunden.

Für das olympische Schwimmteam aus Österreich konnten sich neben Kahler und Rothbauer bereits Felix Auböck und Lena Grabowski qualifizieren.